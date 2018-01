Nachdem am 19. Februar 2018 das bereits zehnte Black Label Society Album „Grimmest Hits“ erschien, darf eine darauffolgende Tour natürlich nicht fehlen. Insgesamt 7 deutsche Städte werden angefahren. Es erwarten Euch die bekannten Pinch Harmonics und Riffs des Altmeisters der Klampfe, Mr. Zakk Wylde.

Zakk Wylde wurde bekannt als jahrelanger Wegbegleiter von Ozzy Osbourne. 1998 gründete er die Band Black Label Society und veröffentlichte mit dieser 1999 das erste Studioalbum `Sonic Brew´. Bisher wurden 10 Studioalben veröffentlicht, 9 Livealben und 4 DVDs.

Eine Mischung fetzenden Liedguts bis hin zur melancholischen Ballade. Den Fans dieser Combo ist die Verarbeitung in den Songs von Tragik, Kummer, Leid, Melancholie, Herzschmerz sicherlich ein Begriff. Die Gitarren prägend im Vordergrund, Melodic-Doom, Metal aber auch Blues stecken in all dem und die Garantie auf Gänsehaut beim Zuhören gibt es dazu. Zugleich aber auch eine Augenweide für weibliche Fans, die den bärtigen Stil des Viking „on stage“ lieben. Eine Mixtur zwischen Headbanging mit jeder Menge Bier und dennoch „with a lot of goose bumps“ und Tränen. Einfach genial – eine Achterbahnfahrt der Emotionen!

Hier die nun die deutschen Tourdaten für Euch im Überblick:

17.03.2018 TELFS, Rathaussaal Telfs

23.03.2018 MÜNCHEN, Backstage Werk

24.03.2018 FRANKFURT, Batschkapp

25.03.2018 PRATTELN, Z7 Konzertfabrik

27.03.2018 KÖLN, Live Music Hall

28.03.2018 BERLIN, Huxley´s Neue Welt

29.03.2018 HAMBURG, Markthalle Hamburg

Metal Impressions wird für Euch in Hamburg vor Ort sein und später in gewohnter Weise berichten und Fotos präsentieren. Live erleben ist aber viel geiler, also seid doch besser einfach mit dabei !!!

Black Label Society – ein absoluter Tipp auch gerichtet an bisherige Nichtkenner dieser Band. Durch Frontmann Zakk Wyle und seiner Zauberkunst an der Gitarre und seiner unverkennbaren Stimme hat diese Band Wiedererkennungswert und besticht aus der Mixtur von hart und zart. Glaubt uns, Ihr werdet diese bärtige Berserker-Truppe abfeiern und ausgepowert, aber glückselig das Konzert verlassen. Ja, was soll man sagen: Seelenmusik und ganz viel Herz gibt es auch an der Metalfront.

Tickets erhältlich unter:

http://eventim.de/tickets