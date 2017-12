Interview mit Andrew Gunnar, Drummer der italienischen Metal Band „RAIN“

Hallo Andrew, erstmal GlĂŒckwunsch zum gelungenen Support fĂŒr W.A.S.P. Ich hab Euch in Oberhausen gesehen und war angenehmÂ ĂŒberrascht. Klasse dass Du die Zeit gefunden hast, mir ein paar Fragen zu beantworten.



Euch gibt es jetzt seit 1980, den großen Durchbruch habt Ihr ja leider noch nicht geschafft. Was ist Deiner Meinung nach der Grund? Der Standort Italien oder vielleicht doch eher die vielen Besetzungswechsel?

Ja das stimmt, obwohl es uns schon eine Weile gibt, hatten wir noch nicht “den Durchbruch”. Die Band hat unter den vielen Besetzungswechseln gelitten und so auch kein einheitliches Bild oder Stil finden können. Diese Probleme sind nun behoben und ich bin sicher dass wir nun das richtige Line-up gefunden haben. Alle sind talentiert und fokussiert.





Die italienische Metal Szene hat einige großartige Metal Bands. Leider gibt es immer weniger entsprechende Veranstaltungen / Orte,so dass die Szene wachsen könnte. Es ist eine Tatsache, dass man mit Metal außerhalb Italiens mehr Erfolg hat. Ich habe festgestellt, dass das italienische Publikum mehr auf auslĂ€ndische Bands abfĂ€hrt, selbst wenn diese völlig unbekannt sind. Da wird es schwierig sich als italienische Band durchzusetzen.

Ein anderer Grund ist, dass wir es nicht geschafft haben, einen Deal bei einem großen Label zu bekommen, ich glaube wir sind jetzt aber auf einem guten Weg.

Ihr ward ja schonmal Support fĂŒr W.A.S.P., was hat sich seit damals verĂ€ndert? Ist Blackie wirklich so schwierig wie viele vermuten?

Auf der Tour 2010 war ich noch nicht in der Band, aber von den anderen habe ich nur Gutes gehört. Auf der jetzigen Tour lĂ€uft alles ohne Probleme, die W.A.S.P. Crew und die Bandmitglieder sind absolut professionell und freundlich. Blackie ist sehr nett und wir fĂŒhlen uns geehrt, dass wir den Support fĂŒr so eine legendĂ€re Band machen dĂŒrfen.





Euer neuer SĂ€nger macht einen sehr guten Eindruck. Die Songs klingen live wesentlich roher / rauer als die alten Studioaufnahmen. Wann können wir ihn auf einer CD hören? Das neu veröffentlichte StĂŒck “Good Morning Texas” ist schon mal ein vielversprechender Vorgeschmack.

Danke, den Song “Good Morning Texas” haben wir aufgenommen als Test fĂŒr das neue Lineup und ich finde es ist echt gut geworden. Dieses Line-up mit meinem drumming, Gabrys bass, Amos und Freddys backing vocals lĂ€sst die Songs rauher und eher live wirken als die alten Aufnahmen. Das ist auch der Effekt, den wir erreichen wollten. Auf dem “Spacepirates” Album gab es schon Songs die in diese Richtung tendierten. Mit den neuen Songs werden wir den eingeschlagenen Weg weiter verfolgen. Wir planen ein neues Album fĂŒr FrĂŒhling 2019.

Seid Ihr Kite-Surf Fans, was hat es mit der Single “Kite ‘NÂŽ Roll” auf sich?

Der Song ist ein Tribute an unseren alten Freund Dave. Er ist vor Jahren nach Tarifa in Spanien ausgewandert. Dort hat er interessante und verrĂŒckte Leute getroffen und hat erst selber gesurft und ist nun Kite Surf Lehrer. Im Video feiern wir ihn und seine Art zu leben.





FĂŒhlt Ihr Euch als Teil der italienischen Metal Szene?

Wir sind italienische Musiker und stolz darauf ein Teil der italienischen Metal Szene zu sein. Trotzdem fĂŒhlen wir uns auch in anderen LĂ€ndern wie zum Beispiel Schweiz oder Deutschland wie zuhause oder wir versuchen es zu unserem Zuhause zu machen. Unser tĂ€gliches Bandleben ist in Italien aber wir tun unser Bestes, um unsere Musik auch in anderen LĂ€ndern bekannt zu machen.





Danke Andrew , GrĂŒsse an die anderen und ich hoffe wir hören bald wieder was von Euch.





Thanx Peter and a big horns up to the Metal Impression Online Mag readers…….