END OF GREEN – Void Estate Tour 2017

Die Schwaben kommen wieder zurück auf unsere Bühnen. Die nicht in eine Schublade zu packende Stuttgarter Band besingt Depressionen, Schwermut und Tragisches. Doch am Ende zeigt uns diese Band eigentlich mit ihren Songs das grüne Licht am Ende, denn dort ist die Hoffnung.

Sie lassen sich nicht lenken, nicht leiten und gehen ihren Weg seit nunmehr 25 Jahren. Nie wurden sie zur Maschine der Musikindustrie, obwohl sie doch schon oftmals gute Erfolge mit den zuvor produzierten Alben landeten. Dennoch beließen sie es dann dabei, dass ein gutes Album eben ein gutes Album war und setzten sich nie unter Druck, zeitnah ein nächstes, noch besseres zu präsentieren. Sie wandten sich Soloprojekten zu und gaben zwischendurch ein Zeichen für ihre Fans mit der Darkoustic Tour im Jahre 2015. In der Ruhe liegt die Kraft und genau das spiegelt sich in allen Alben von End of Green wieder.

Am 18.08.2017 erscheint nun ihr neues Album „Void Estate“ und bringt richtig gutes Material. So viel sei schon einmal vorweg genommen. Kurz konnte man ja schon in die ersten ausgekoppelten Singles „Send in the clowns“ oder „The Door“ hineinschnuppern und sich auf alles Weitere freuen.

Nachdem das neue Album schnell von Euch gekauft ist, heißt es dann fix ein Ticket für die sich anschließende Tour im Herbst 2017 zu sichern. Ein MUSS für jeden End of Green Fan und für alle die, die es noch werden. Wir haben in deutschen Landen mit END OF GREEN eine ganz große Band, die noch so viel mehr an Aufmerksamkeit bekommen sollte. Und wenn nicht bei einem geilen Konzert, wo lernt man sonst das Herz einer Band kennen?

Also, hier schon einmal die Tourdaten:

20.10.2017 – Berlin / Columbia Theater

21.10.2017 – Leipzig / Werk 2

03.11.2017 – Aschaffenburg / Colos Saal

04.11.2017 – München / Backstage

09.11.2017 – Nürnberg / Hirsch

10.11.2017 – Bochum / Matrix

11.11.2017 – Hamburg / Knust

18.11.2017 – LKA Longhorn