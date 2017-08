Über DAN SWANÖ muss man wohl nicht sehr viele Worte verlieren; als Musiker und Produzent hat er die Metal Szene mitgeprägt und sein Portfolio umfasst mittlerweile ein gefühltes Telefonbuch. Wer sich einmal komplett mit seinen Arbeiten beschäftigen möchte, kann sich unser SPECIAL einmal zu Gemüte führen. Zusätzlich erzählte er uns in einem INTERVIEW über sein Baby SWANÖMERCH, das er gemeinsam mit seiner Frau Eva Maria aus dem Boden gestampft hat.

Die Bandbreite reicht von Shirts, über Sticker, bis hin zu (teils signierten) Schallplatten. Da der Chef hier noch selbst Hand legt und keine Massenware produziert, ist das Angebot begrenzt und entsprechend mit viel Liebe zum Detail verarbeitet. Zusätzlich bietet Eva noch ihren selbst gemachten Schmuck über ihre Facebookseite It´s a wrap an.

Fans sollten jetzt besonders stark sein, denn es gibt die einmalige Gelegenheit etwas von Swanö persönlich abzustauben: zu gewinnen gibt es eine handsignierte Version von NIGHTINGALE -“Nightfall Overture“ auf Vinyl! Die Scheibe wurde 2004 im Rahmen der Europa Tour (als CD) verkauft und war auf 500 Stück limitierte Album. Das Album enthält u.a. Neuinterpretationen von `Nightfall Overture`, `Steal The Moon` und `Losing Myself`. Zusätzlich kommt der bis dato unveröffentlichte Song `Better Safe Than Sorry` zum Zug. Insgesamt wurden die Stücke in ein härteres Soundgewand verpackt und krachen entsprechend brachial aus den Boxen.

Was müsst ihr dafür tun? Beitrag auf Facebook liken, teilen und Daumen drücken. Das Gewinnspiel endet am 31.08.2017. Der glückliche Gewinner wird von uns benachrichtigt und bekommt die von DAN SWANÖ handsignierte Platte nach hause geschickt. Viel Glück!