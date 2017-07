Die Barden BLIND GUARDIAN haben nach 14 Jahren ein neues Live Album auf den Tisch gekloppt. Neben alten Klassikern reihen sich auch neuree Stücke und epische Nummern in die Setlist ein. Das Live Album “Live Beyond The Spheres” wurde während der Tour 2015 aufgenomen. Einen optischen Appetizer gibt es in Form von drei Videos. Enjoy!