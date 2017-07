Erinnert ihr euch noch an die legendären Unisound Studios, wo DAN SWANÖ damals Bands wie Opeth, Dissection und Katatonia zum Ruhm verholfen hat? Eines Tages verschloss er die Türen und es wurde still um ihn. Mittlerweile hat er die Pforten wieder geöffnet und produziert im Dauertempo Götterscheiben. Nun hat er auf seiner Website UNISOUND zu einem Wettbewerb aufgerufen, bei dem man einen Gutschein im Wert von 300 € für seine Arbeit ergattern kann. Wer also schon immer seine Musik vom Chef persönlich veredeln lassen wollte, sollte sich das untere Video zu Gemüte führen.