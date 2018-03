Auch 2018 steht wieder eine neue Ausgabe des Wacken Open Air vom 02.-04.08. an. Am ersten Augustwochenende jeden Jahres befindet sich das kleine beschauliche Ă–rtchen Wacken in Schleswig-Holstein im Ausnahmezustand zwischen Metal, Bier und Schlamm.

Das Festival bietet hierbei weitläufige Campingplätze, auf denen für jeden Besucher mehr als genug Platz zur Verfügung steht, ein beeindruckendes Programm im „Wackinger Village“ und freundliche Security. Des Weiteren gibt es einen großen Metalmarket, in dem sich die eine oder andere Rarität finden lässt.

1990 fand das Wacken erstmals als kleines lokales Festival statt und zählte gerade einmal 800 Besucher. Heute ist daraus eines der bekanntesten Festivals weltweit geworden, welches jedes Jahr rund 75.000 Besucher begrüßt, unter denen sich Fans aus aller Welt befinden. 
Auch die 29. Ausgabe des Wacken Festivals findet im kleinen Ort Wacken statt, der vielen Metalheads über die Jahre eine zweite Heimat geworden ist.

Durch jahrelange Erfahrung mit den lokalen Gegebenheiten und ein leicht abfallendes Gelände zu den Bühnen hin, bietet sich dem Besucher eine optimale Sicht von nahezu jedem Ort und ein gelungener Sound. Ebenfalls wurden durch diese Erfahrung Maßnahmen gegen den immer wiederkehrenden Schlamm erprobt und gewährleisten so einen möglichst angenehmen und sogar rollstuhlfreundlichen Weg zu den Bühnen.

Durch die nebeneinander gelegenen Hauptbühnen und eine gut geplante Running Order gibt es zudem keinerlei Überschneidungen bei den Hauptacts.
Außerdem gibt es auf den kleineren Bühnen auch bislang unbekannte Perlen zu entdecken, welche oftmals den ersten Deutschlandauftritt ihrer Karriere bestreiten.

Das Wacken Open Air hat sich ĂĽber die Jahre hinweg zu einem Muss fĂĽr Jung und Alt entwickelt, welches durch abwechslungsreiche Musik, ein nicht minder interessantes Programm und eine bunt gemischte Fanbase ein Spektakel fĂĽr alle Sinne entwickelt. 
Der seit 2007 jährliche Sold Out spricht offensichtlich dafĂĽr, dass das Festival jedes Jahr aufs Neue seine Fans begeistert. 
Also wartet nicht zu lange und seid dabei: SEE YOU IN WACKEN – RAIN OR SHINE!

Bisher sind unter anderem folgende Bands bestätigt:

JUDAS PRIEST, IN FLAMES, CHILDREN OF BODOM, DIMMU BORGIR, BEHEMOTH, HELLOWEEN, GHOST, NIGHTWISH, RUNNING WILD, DORO, DIRKSCHNEIDER, ARCH ENEMY, IN EXTREMO u.v.m.

3-Days-Tickets kosten 220€ und können über Metaltix.com und bei ausgewählten Reisepartnern erworben werden. Darin enthalten ist die kostenlose Frühanreise ab Montag und die gebührenfreie Nutzung der sanitären Anlagen vor Ort. 
Tagestickets sind nicht erhältlich.