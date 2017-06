PSYCHOTIC WALTZ/ POVERTY`S NO CRIME – Essen TUROCK 24.06.2017

Samstagabend-Gigs sind immer etwas Besonderes. Man kommt entspannt zur Location und hat nach dem Auftritt keinerlei Stress. Beste Voraussetzungen also fĂĽr PSYCHOTIC WALTZ ohne neue LP das Turock gut zu fĂĽllen und das ist schon ein Indiz dafĂĽr, dass hier der Faktor Kult eine groĂźe Rolle spielt. Gut tat die Band auch daran, die erfahrenen POVERTY`S NO CRIME als Support zu verpflichten.

Diese heizte dann auch ca. fĂĽnfzig Minuten die Masse ein. Ein gelungener Querschnitt aus alten Songs und Songs des neuen Albums wurde geboten.

Dann war es endlich soweit. Unter großem Jubel betraten Devon G. und seine Mannen die Bühne mit `Dancing In The Ashes`, dem erwartete Opener. Es folgten nun ein progressiver Klassiker nach dem anderen. An der Gestik und Mimik von Devon kann man sich einfach nicht sattsehen. Toll wie er in seine eigene Welt abtaucht und nur gelegentlich ins Hier und Jetzt zurückkommt um Hände zu schütteln und die Fans zu dirigieren.

Mit `While The Spider Spin` wurde auch ein neuer Song gespielt, der neugierig auf die bald erscheinende neue LP macht.

Ohne die obligatorische Pause spielte man noch drei Zugaben und machte ein Treffen mit den Fans nach dem Auftritt aus.

Eine Sache muss ich aber auch als Die Hard Fan mal anmerken: Der Sound war nicht optimal und Devon hatte stimmlich bei einigen Songs erhebliche Probleme. Egal, aber das ist Jammern auf sehr hohem Niveau!

Setlist:

Dancing in the Ashes

Faded

Mosquito

Nothern Lights

Haze One

Ashes

Locust

Another Prophet Song

While the Spiders Spin

I Remember

A Psychotic Waltz

Only in a Dream

Into the Everflow

Morbid

…and the Devil Cried

Halo of Thorns

I of the Storm

Nothing

Ich hatte die Gelegenheit, der Bandmanagerin Ula ein paar Fragen zu stellen:

Q: Wie läuft die Tour soweit?

A: Die Tour läuft wirklich großartig. Der neue Track den Du gehört hast heisst `While The Spiders Spin`.

Q: Wann können wir mit einem neuen Album rechnen, gibt es schon einen Titel und ein Release Date?

A: Es gibt noch kein Datum, das Album ist in Arbeit, kann aber noch etwas dauern (when it comes it comes), einen Titel gibt es demnach auch noch nicht.

Q: Unter welchem Label wird das neue Album veröffentlicht?

A: Das ist auch noch nicht entschieden.

Q: Ich war traurig zu lesen, dass Mike Cliff, der die Album Covers gemacht hat, verstorben ist. Wird das Cover des neuen Albums in seinem Stil weitergefĂĽhrt?

A: Dazu gibt’s es noch keine Überlegungen. Aber die Band arbeitet schon seit über 20 Jahren mit Travis Smith zusammen. Die Band vermisst Mike sehr.