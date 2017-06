Die OsnabrĂĽcker Röchelfraktion DAWN OF DISEASE hat den Nachfolger zu “Worship The Grave” eingetrĂĽmmert. Das Teil hört auf den Namen “Ascension Gate” und erscheint am 11. August 2017 via Napalm Records. Als Appetizer gibt´s mit `Perimortal` schon mal etwas auf den Arsch. Wem es gefällt, kann das Album hier vorbestellen.

Support the Death Metal Scene and enjoy the violence!