Mastermind GLENN HUGHES (The Voice Of Rock) kommt im Februar 2017 auf groĂźe Europatour, wo er am 22. Februar in der Bochumer Zeche sein einziges Deutschlandkonzert geben wird! Mit im Gepäck hat er seinen neuen Silberling “Resonate”, der von der Musikerpresse hochgelobt worden ist. Karten sind noch erhältlich!

