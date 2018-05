ANGRA/GEOFF TATES`S OPERATION MINDCRIME Live! Donnerstag Essen 19.04.2018 19.00 Uhr, die Sonne brennt! Es wird Zeit sich nach einem kurzen Erfrischungsgetränk im angrenzenden Biergarten des Cafe Nord auf den Weg ins Turock zu machen.

Meine Befürchtung, das es aufgrund des Wetters, der Tatsache, das vier Bands mitten in der Woche spielen und es nicht allzu voll wird, bestätigt sich direkt um 19.15 Uhr bei Beginn der ersten Band.

RAVENSCRY aus Italien blicken in zirka 50 Augenpaare. Wenn ich jetzt noch schreibe, dass es wohl auch in Zukunft nicht mehr sein wird, klingt vielleicht gemein, ist aber Tatsache, denn sie kommen eher wie eine Casting Band rüber. Eine hübsche Sängerin, die aber leider so gar nicht in die Band passt. Zu schüchtern und zu leise war ihr Vortrag. Ich kann mir nicht vorstellen, das sie die Musik, die sie macht, auch selber hört. Aber ist nur mein Eindruck.

Meine Erwartung an die zweite Band ist dann auch eher niedrig. Aber HALCYON WAY ĂĽberraschten mich positiv. Die US-amerikanische Power- und Progressive-Metal-Band aus Atlanta, Georgia ĂĽberzeugten mich ĂĽber die gesamte Spielzeit. Da es auch deren Tourabschluss ist, kommen nach und nach Mitglieder der anderen Bands mit dazu. ANGRA Sänger Fabio bringt einen Gummischwanz mit, usw. Höhepunkt ist die Coverversion von DIO`s “Stand Up And Shout”!!

So, nun ist es Zeit fĂĽr mein persönliches Highlight. GEOFF TATE`S OPERATION MINDCRIME präsentiert das Konzeptalbum “Operation Mindcrime“ von QUEENSRYCHE in voller Länge. 30 Jahre ist es jetzt genau her, dass mich das Album mit voller Wucht erwischt hatte und so waren meine Erwartungen dementsprechend hoch. Wer spielt da alles mit? Wie soll das denn klingen? Hat es Geoff noch drauf ? Okay let’s go…..

Die bekanntesten Musiker sind Gitarrist Scott Moughton und Multi-Instrumentalist Bruno Sa. Dann sind da noch Kieran Robertson an der zweiten Gitarre, Jack Ross am Bass, Josh Watts am Schlagzeug und Tates Tochter Emily als “Sister Mary”. Was dann folgt ist zu schön um wahr zu sein. Tate singt wie zu seinen besten Zeiten und die Band rockt wie Sau. Gut, es gibt keine Videosequenzen und auch keine grosse AuffĂĽhrung drum herum, aber solche Songs brauchen das alles nicht. “Revolution Calling”, “Suite Sister Mary”, “Eyes Of A Stranger”, alles zeitlose Klassiker. Und als I-TĂĽpfelchen zum Schluss noch “Silent Lucidity”. Gänsehaut pur!! Mensch Tate, warum machst du jetzt so einen Quatsch an Musik? Reisst Euch doch mal zusammen und geh wieder zusammen mit den alten Recken auf Tour!! Die ersten 4 Alben am StĂĽck, ein Traum! Das wird aber, wie wir alle wissen, nie passieren.

ANGRA aus Brasillien, der Headliner des Abends, präsentierte sein neues Album „OMNI“, sowie einen Querschnitt ihrer alten Scheiben. Seid mir nicht böse, aber die Show von OPERATION MINDCRIME konnte wirklich nicht mehr getoppt werden! (Anmerkung Uli: Es verließen schon viele Leute vor ANGRA das Turock) Fabio Lione ist ein super Sänger und auch Bruno Sa ist wieder mit an Bord. Ich persönlich finde die Musik einfach nichtsagend und zu auswechselbar. Für Fans dieses Musikstils war es wahrscheinlich ein Fest, für mich leider zu viel kitschige Kirmesorgeln! Trotz allem aber eine super professionelle Show!

Zusammengefasst: Ein toller Abend für Fans unterschiedlicher Geschmäcker, einzig die Zuschauerzahl war erbärmlich. Hier muss man aber dem Veranstalter eine gewisse Mitschuld geben, der es leider versäumt hat darauf hinzuweisen, das Geoff Tate nur Songs vom Klassiker Album “Operation Mindcrime” spielt und nicht die echt schlechten Songs seiner Sololaufbahn, denn wenn das der Fall gewesen wäre, hätte ich meinen Abend auch eher im Biergarten verbracht. Es gibt das Gerücht das der gute Geoff echt Spass daran gefunden hat und uns nochmal beglücken wird. Dann aber bitte Arsch hoch und hin!! Es lohnt sich!!! (Anmerkung Uli: Dem kann ich nur 100%ig zustimmen!!!!)

Peter