Mono Inc. The Book O Fire Tour 2020 Seit nunmehr 20 Jahren beeindrucken Mono Inc. mit ihrer epischen Umsetzung des Dark Rock und landeten mit ihrem aktuellen Album „The Book of Fire“ wohlverdient auf Platz 1 der offiziellen Deutschen Album Charts.

Bereits in der Vergangenheit überzeugte Mono Inc. mit Alben wie „Welcome to Hell“ (2018 auf Platz 2 der offiziellen Deutschen Album Charts) und „Nimmermehr“ (2013 auf Platz 3 der offiziellen Deutschen Album Charts).

Mit ihrem aktuellen Album tourt Mono Inc. ab März diesen Jahres quer durch Deutschland, um ihre Fans nicht nur musikalisch zu begeistern, sondern sie vielmehr mit auf eine epische musikalische Reise zu nehmen. Ein Konzert in der Schweiz steht ebenfalls auf dem Tourplan.

Als Abschlusshighlight der Tour wird der Song „Children of the Dark“ exklusiv in Hamburg mit der Unterstützung von Joachim Witt, Tilo Wolff (LACRIMOSA) und Chris Harms (LORD OFT THE LOST) gespielt. Man darf gespannt sein.

Wer MONO INC. auf ihrer Tour sehen möchte, sollte sich diese Termine fett im Kalender ankreuzen:

06.03.2020 – Münster

07.03.2020 – Köln

12.03.2020 – München

13.03.2020 – Nürnberg

14.03.2020 – Wiesbaden

15.03.2020 – CH-Pratteln

20.03.2020 – Berlin

21.03.2020 – Leipzig

27.03.2020 – Oberhausen

28.03.2020 – Stuttgart

29.03.2020 – Saarbrücken

03.04.2020 – Hannover

04.04.2020 – Hamburg