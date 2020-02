Kaum zu glauben das es jetzt schon 35 Jahre her ist, dass ich das erste Demo ” The Evil Curse” von DARKNESS per Post geschickt bekommen habe. Damals noch im Rahmen meines ersten Metal Fanzines R.I.P. besprochen und nun steht man hier vorm DON`T PANIC in Essen und wartet auf den Einlass.

Wie erwartet ist der Club zum Bersten gefĂĽllt und das AUSVERKAUFT Schild prangt im Fenster. Zwei Faktoren spielen meiner Meinung nach eine wichtige Rolle das es so ist. Zu allererst die Band selber. Nach Einstieg des neuen Sängers Lee Weinberg spielte man 2016 das Comeback Album “The Gasoline Solution” ein, das einschlug wie eine Bombe und in der Form wohl auch kaum einer erwartet hätte. Durch zahlreiche Gigs im In- und Ausland festigte sich das Line Up und man konnte sowohl alte Fans ĂĽberzeugen wie auch zahlreiche Neue dazu gewinnen. Mit dem Nachfolger 2018 “First Class Violence” setzte man sogar noch einen drauf. Und zum Zweiten, das Thrash Metal Revival. Thrash ist wieder so populär wie zu seligen 80iger Jahren.

Aber jetzt zum Wesentlichen……Party On. Der grosse Wunsch von Drummer und Urgestein Lacky war es, die Geschichte von DARKNESS, Star-Wars-Like zu beginnen. Also Leinwand runter und los gehts es mit der bekannten Musik und Laufschrift. Die liebevoll zusammen gestellte Dokumentation erzielt gleich mal die gewĂĽnschte Stimmung. Die Zeitreise, die frĂĽh in den Achtzigern beginnt, zeigt viele alte amĂĽsante Bilder, ist aber auch gleichzeitig eine Hommage an alte, leider viel zu frĂĽh verstorbenen Ex Mitgliedern. Hoffe natĂĽrlich das man den Streifen irgendwann mal zu kaufen bekommt oder zumindest nochmal sehen kann.

Die Leinwand geht hoch und auf der BĂĽhne stehen endlich DARKNESS bereit fĂĽr den Oldschool Block. Und wie kann der nur beginnen? NatĂĽrlich mit “Victims” vom ersten Demo “The Evil Curse”. Das Trio bestehend aus Drummer Lacky (Torturer – Nuclear Warheads and Bestial Voice”) Pierre und Bruno legen dann direkt “Armageddon” nach. Die Meute rastet aus und die ersten Crowdsurfer fliegen durch die Luft. So nach und nach fĂĽllt sich die BĂĽhne mit alten Weggefährten. Erstaunlich wie harmonisch das Ganze klingt obwohl man ja lange nichts mehr zusammen gemacht hat. Verlernt haben sie es alle nicht und so thrasht man sich durch die frĂĽhe Phase der Bandgeschichte.

So endet Teil 1 und kurz darauf findet sich die EURE ERBEN Besetzung auf der BĂĽhne ein. Die Idee die alten Songs auf deutsch umzuschreiben kam zum damaligen Zeitpunkt nicht wirklich gut beim Publikum an. Heute, in einer Zeit wo sich viele Bands auch trauen in Deutsch zu singen, wäre die Akzeptanz wahrscheinlich eine Höhere. Egal, mir gefällt es echt gut und der Arnd hat sich Gesangstechnisch auch enorm gesteigert. Gut zu hören auf seinem aktuellen Debutalbum SANKT VELTEN – “ The Discreet Charm Of Evil”. Nun haben sich die DARKNESS Leute auch mal ne Pause verdient und lassen die befreundeten TEUTONIC SLAUGHTER ran. Ja, was soll man dazu noch sagen, Teutonen Thrash ala 80iger wird mal wieder leidenschaftlich und authentisch runter geknĂĽppelt. Die Band spielt sich gerade mächtig den Arsch ab, daher gehe ich davon aus, das sie jeder der das hier liest auch schon ein bis zweimal gesehen/gehört hat. Passt auf jeden Fall wie die Faust aufs Auge heute Abend.

Nach diversen Kaltgetränken und kleinen Happen sind auch die Herren von DARKNESS bereit für den Endspurt des Abends. Nach Oldschool nun quasi Newschool bedeutet, die aktuelle Besetzung steht bereit um uns die aktuellsten Songs um die Ohren zu hauen. Mit dabei, Neu Basser Ben. Die Fans aktivieren ihre letzten Reserven und bescheren so der Band einen famosen Schluss einer geilen Party. Respekt an alle Anwesenden!!!

Fazit: Unerwartete Gäste und Setlisten, viel zu lachen (das Beste war, als sich die Leinwand mitten im Set runterfuhr und den Blick auf Lacky versperrte und natürlich das Gesicht von Lacky während dieser Aktion), sehr guter Sound und Licht, eine Party, die fast schon Klassentreffenqualität hatte, glückliche Gesichter überall, die Geschenke an die Band incl. einer Torte und und und. Vielleicht musikalisch ein wenig zu einseitiger Abend (aber das war zu erwarten) und ein wenig zu voll. Jetzt noch ein Bier auf DARKNESS und die nächsten 35 Jahre “Dark Speed Metal”. Bleibt wie Ihr seid und bis demnächst.

Peter