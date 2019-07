Ende Juni 2019 hieß es fĂŒr mich: Auf zu neuen Abenteuern in eine der schönsten StĂ€dte Europas. Zielpunkt: Helsinki. Eine Stadt, in der im Sommer die Sonne nur sehr kurz untergeht. In den letzten Jahren durfte ich hier schon des Öfteren verweilen und habe sie sehr schĂ€tzen gelernt. Nordisch kĂŒhl aber immer sehr herzlich. Dieses Mal ging meine Reise auf Grund des TUSKA Festivals in diese schöne Stadt. Tuska ist eines, wenn nicht sogar das grĂ¶ĂŸte Festival in Finnland. Mittlerweile ging dieses Festival zum 22. Mal in die Vollen. Zu den diesjĂ€hrigen Headlinern gehörten unter anderem SLAYER, AMORPHIS und ANTHRAX und ich hatte vorweg genug, auf das ich mich freuen konnte.

Dieses Festival ist eines der am besten organisierten, die ich je miterleben durfte. In diesem Jahr fanden einige Neuorganisationen statt, so dass es am Freitag zu lĂ€ngeren Wartezeiten am Eingang und bei der Taschenabgabe kam. In der folgenden Nacht wurden insoweit Verbesserungen vorgenommen, so dass es am Samstag und Sonntag hierbei nicht wieder zu den gleichen Problemen kommen konnte. Auf alles wird sehr gut reagiert und Verbesserungen werden schnell umgesetzt. Ich war von dieser Leistung beeindruckt. Das Festival war mit etwa 15.000 Besuchern ausverkauft, was mich bei diesem Line-Up auch nicht wunderte. Helsinki stellte sich komplett auf dieses Festival ein. Sogar die U-Bahn fuhr zwei Stunden lĂ€nger als sonst, um die GĂ€ste vom GelĂ€nde wegbringen zu können. Das Tuska Festival findet mitten in Helsinki statt, so dass dort, wie bei anderen Festivals ĂŒblich, nicht gecampt werden kann. Logistisch ist dieses Festival ein Meisterwerk, da die Organisation sich den Gegebenheiten vor Ort anpassen muss und diese sich auf Grund der Stadtentwicklung auch noch kurzfristig Ă€ndern kann. Es wird den Organisatoren jedoch weiterhin dieser Ort zugesichert, denn das Tuska soll ein Festival in der Stadt bleiben. Neben dem Copenhell ist es das einzige Festival Europas, das so in eine Stadt integriert ist.



Am 28.06.2019 ging es fĂŒr mich sehr frĂŒh in Richtung Helsinki. Ich wollte pĂŒnktlich ankommen, damit ich nichts verpasse und das gesamte Festival mitnehmen konnte. Alles in allem hatte ich keine VerspĂ€tungen bei der Anreise und konnte zu Eröffnung vor Ort sein. Also hieß es BĂ€ndchen holen, Gegebenheiten anschauen und schon einmal den Eingang zum Fotograben suchen. Die erste Band legte auch recht zeitnah los. Insgesamt gab es drei BĂŒhnen. Eine HauptbĂŒhne, eine ZeltbĂŒhne und die sogenannte Inferno Stage, die in einer kleinen Halle war. Alle BĂŒhnen waren innerhalb kĂŒrzester Zeit, selbst bei vollem GelĂ€nde, gut zu erreichen. An diesem ersten Festivaltag gab es schon viel zu sehen, die meisten Namen sagten mir nicht viel, und so hielt ich mich an die Hauptakteure des Tages. Dieses waren ARION, BATTLE BEAST, ANTHRAX, DIMMU BORGIR und AMORPHIS .

ARION , eine finnische Melodic Metal Band, hatten die Ehre, die HauptbĂŒhne des diesjĂ€hrigen Tuska Festivals zu eröffnen. Die Stimmung war von Anfang an einfach nur großartig. Die Finnen wissen wie man feiert. Von Beginn an floss das “Koff”, die heimische Biersorte, in Strömen. ARION lieferten gekonnt guten Melodic Metal ab und haben damit mich und den Rest, der schon vor der BĂŒhne stehenden Meute, komplett abgeholt und eingestimmt auf diesen grandiosen ersten Festivaltag.

BATTLE BEAST . Die ebenso aus Finnland stammende Band lud beim Publikum die gesamte Power ihres sehr Hardrock lastigen Sets ab und brachten damit gute Stimmung in den noch frĂŒhen Tag. Sehenswert sind dabei auch immer wieder die BĂŒhnenoutfits der Band, wobei hier Noora Louhimo, die SĂ€ngerin, heraussticht. Sie ist sehr schön anzusehen und hat hohen Wiedererkennungswert. Danach folgten nach kurzer Verschnaufpause auch schon.





ANTHRAX . Hier hatten wir nun die ersten Legenden vor uns! Sie gehören zu den Big Four des Thrash Metal und wurden ihrem Ruf natĂŒrlich gerecht. An diesem Tag waren sie definitiv die Ă€lteste Band auf der BĂŒhne, haben aber gerockt wie junge Götter! Ich hatte wahnsinnig viel Freude den Herren bei ihrem Tun zuzusehen. Bis hierher verging dieser erste Festivaltag schon wie im Fluge und ich wartete nun sehnsĂŒchtig auf mein Highlight des Tages. Dieses sollte dann auch pĂŒnktlich um 22:30 Uhr beginnen. Zwischen den Bands wurde es nun auch Zeit sich ein wenig Verpflegung zu gönnen und so ging es zur nĂ€chsten Bude auf der Verpflegungsmeile. Dabei musste ich feststellen, dass die Preise sehr gesalzen waren. Aber egal, denn mit leeren Magen lĂ€sst es sich ja schlecht feiern. Nach dem Snack ging es dann zu.



AMORPHIS erklommen die BĂŒhne und gaben eine bunte Mischung ihrer Songs zum Besten. Zurzeit sind sie mit ihrem Album „Queen of Time" unterwegs und begeistern ihre Fans. So spielten sie auch hier viele Songs aus ihrem aktuellen Album. Als Überraschungsgast kam Anneke van Giersbergen zu dem Lied `Amongst StarsÂŽ auf die BĂŒhne. Es wurde dem Publikum hier optisch und musikalisch einiges geboten. AMORPHIS durften sich 90 Minuten auf der HauptbĂŒhne austoben und das taten sie auch. Das Publikum war nicht mehr zu halten und die Köpfe kreisten zum harten Sound der Band. Sie haben das Publikum in ihrem Heimatland vollends ĂŒberzeugt. Ja und danach ging dann auch der erste Festivaltag zu Ende und ich landete ĂŒberglĂŒcklich in meinem Bett. Am ersten Tag spielten des Weiteren: MEDELA, BALANCE BREACH, GOATBURNER, MARKO HIERTALA, PAHAN IKONI, SHARON RICHARDSON, POWER TRIP, WHEEL, BYMIR, CULT OF LUNA, ANNEKE VAN GIERSBERGEN, ALIEN WEAPONRY und SWALLOW THE SUN . Dieser erste Tag hatte es schon in sich. Allerdings sollten ja noch zwei Tage mit vollem Programm folgen.





FEAR OF DOMINATION eröffneten Tag Zwei auf der ZeltbĂŒhne. Hier bin ich in erster Linie nach Aussehen und Beschreibung der Band gegangen, es wurde ein Freakzirkus versprochen und auch genau der wurde gezeigt. Es enterten acht schrĂ€ge Gesellen die BĂŒhne. Sie waren stark geschminkt und gaben ein interessantes Bild ab. Es gab energiegeladenen Industrial Metal. Acht Mann auf einer BĂŒhne zu koordinieren und dann auch brauchbaren Sound zu liefern, ist schon eine hervorragende Leistung. Und so begann der zweite Festivaltag, fĂŒr mich schon sehr frĂŒh. Mittags ging es um 13.30 Uhr auch schon wieder weiter.





Erheitert ĂŒber diese doch sehr interessante Freak Show ging es fĂŒr mich weiter zu LOST SOCIETY . Hier gab es wieder eine unerhörte Portion finnischen Thrash Metal auf die Ohren. Laut, jung und voller Energie sprang die Band förmlich ĂŒber die BĂŒhne und nahm das Publikum mit. Die Energie wurde im Publikum sogleich in eine Wall of Death umgesetzt. FĂŒr diese Uhrzeit, Hut ab! LOST SOCIETY hat somit ein gutes AufwĂ€rmprogramm fĂŒr die dann folgende Band geliefert.





STAM1NA . Was fĂŒr eine Gewalt auf der BĂŒhne, diese Band doch ist! Bisher habe ich sie nur auf kleineren BĂŒhnen gesehen, doch ich musstee feststellen, dass sie auch die großen BĂŒhnen rocken können. STAM1NA spielen Thrash vom Allerfeinsten. Allerdings kann ich mit den Texten nicht sehr viel anfangen, da sie in ihrer Heimatsprache singen. Streckenweise hört sich das schon lustig an. Das hat aber gerade in Finnland dann wiederum Charme und bringt GĂ€nsehautfeeling mit sich, denn das Publikum vor der BĂŒhne konnte alles mitsingen. Ich war echt angetan von so viel Kraft. Weiter ging es mit.



Nun musste ich mich beeilen, um rechtzeitig zur Inferno Stage zu kommen, denn dort sollten jetzt WARKINGS die BĂŒhne betreten. Sie kamen maskiert, wie Wikinger, Römer, Kreuzritter und wie der Tod höchstselbst. Im Vorwege habe ich nur gehört "Andrea, die musst Du dir ansehen, die Show ist toll". Da man mit Power Metal und nordischen Göttern nie etwas falsch machen kann, stand ich nun bei WARKINGS vor der BĂŒhne und wurde nicht enttĂ€uscht. Sie brachten Unterhaltung und gute Musik mit. An manchen Stellen vielleicht ein wenig ĂŒbertrieben, doch am Ende war die Musik das was zĂ€hlt und damit haben sie ĂŒberzeugt. Nach den WARKINGS hatte ich nur kurz Zeit zum Durchatmen und schlenderte zur nĂ€chsten BĂŒhne.





Es folgten auf der HauptbĂŒhne SICK OF IT ALL . Die aus den USA stammende Band hat mittlerweile so einige Dekaden auf dem Buckel. GegrĂŒndet wurde die Band im Jahre 1986. Das sind nun mehr als 30 Jahre Bandgeschichte. An Power und Energie haben SICK OF IT ALL bisher nichts eingebĂŒĂŸt und so brachten sie auch die volle Packung Hardcore mit zum Tuska Festival. Mein Fokus fiel dabei extrem auf den Gitarristen, Pete Koller. Es war sehr schwer die Augen von ihm zu lassen, denn dieser Mann hĂŒpfte bzw. flog teils mit der Gitarre in der Hand ĂŒber die BĂŒhne. Ich hĂ€tte definitiv nach einem Song schon kaum noch Energie gehabt, aber er sprang, spielte und sang weiter. Der Hardcore / Punkrock wurde vom Publikum super angenommen. Mosh- und Circlepits blieben nicht aus.





Nachdem sich die Menge bei SICK OF IT ALL auspowern konnte, ging es nun ruhiger weiter mit OPETH . Ich musste leider feststellen, dass ich mit dem Progressiv Metal der Schweden nicht viel anfangen konnte. Sie werden sicher ihre AnhĂ€nger im Publikum gehabt haben, dennoch hat es bei mir nicht gereicht, um mich in den Bann zu ziehen. Ich habe mir die ersten Songs angehört und bin zu dem Entschluss gekommen, mich lieber ein wenig auf dem GelĂ€nde umzusehen. Es gab neben Essen und Trinken eine Halle mit diversen StĂ€nden, auf denen so einiges angeboten wurde. Das ging von Bekleidung, ĂŒber Schmuck, bis hin zu Tattoos. Ja, es gab einen Stand, an dem man sich hĂ€tte tĂ€towieren lassen können. Ich selbst bin aber dieses Mal ohne neuen Körperschmuck aus Helsinki zurĂŒck gekommen.





Mittlerweile war es soweit, dass ich mich wieder zur HauptbĂŒhne begeben konnte, denn es folgten SLAYER ! Es war die letzte Show der Band auf finnischem Boden. Sie sind ja bekanntlich gerade auf Farewell Tour. Vom ersten Ton an haben sie die Massen zum Beben gebracht. Was fĂŒr ein Hype. Es blieb kein Körper ruhig, lange Haare flogen wo es nur ging und ich musste mich ganz schön auf meine Arbeit als Fotografin konzentrieren, denn ich hatte schon ein wenig Ehrfurcht vor diesen Dinos des Thrash Metals. Auch SLAYER sind ein Teil der Big Four des Thrash Metals. Sie zogen ihre Show durch und bedankten sich am Ende des Sets auch bei dem Publikum. Ein wenig Wehmut schwang den gesamten Auftritt ĂŒber mit, denn alle wussten, es wĂŒrde der allerletzte Auftritt dieser großen Band in ihrem wunderschönen Land sein. Auch bei mir kam langsam ein wenig Wehmut auf, denn nun waren schon zwei von drei Tagen vorĂŒber und ich wusste, meine Zeit in dieser Stadt wĂŒrde bald enden. An diesem Tage spielten noch folgende Bands auf dem heiligen Boden des Tuska GelĂ€nde: SATA KASKELOTTIA, WEKE UP FRANKIE, MAJ KARMA, MUSTAN KUUN LAPSET, KVELERTAK, VISION OF ATLANTIS, DELAIN, DE LIRIUMÂŽS ORDER, HEILUNG und LOUDNESS .





FRANK CARTER AND THE RATTLESNAKES spielen einen Mix aus Hardrock und Punk. Auch hier wurde das Publikum sofort mitgerissen, da der SĂ€nger nicht nur auf der BĂŒhne eine gute Figur machte, sondern auch im Moshpit im Publikum zu finden war. Er tobte fĂŒr zwei Songs mitten im Publikum und vergaß dabei auch nicht seinen Gesang. Allein das Zuschauen hat schon wahnsinnig viel Spaß gebracht. Auch der Sound der Band konnte sich hören lassen. Ich denke auch hier werde ich einmal schauen, was sie auf CD sonst noch so zu bieten haben. Tag 3: Einen letzten Tag hatte ich noch vor mir. Schon sichtlich mitgenommen startete dieser fĂŒr mich ein wenig spĂ€ter. Gegen 16:00 Uhr habe ich mich auf dem GelĂ€nde eingefunden und habe sogleich eine gute Punkrockband kennengelernt.





Als nĂ€chstes standen DARK SARAH auf dem Programm. Ich hatte im Vorwege schon das ein oder andere gehört, und war von der tiefen, wunderschönen Stimme des SĂ€ngers J.P. LEPPÄLUOTO begeistert. Sein weiblicher Gegenpart HEIDI PARVIAINEN gibt eine sehr gute ErgĂ€nzung in den Songs ab. Sie spielen Symphonic Metal in seiner schönsten Form. Ich liebe Weibliche Stimmen im Metal. Wie gegensĂ€tzlich sich auch diese anhören können, zeigte mir dann sogleich die nĂ€chste Band.





JINJER sollten nun auf der ZeltbĂŒhne auftreten. Die Ukrainer machen eine unvergleichlichen Metal Core mit Elementen aus Nu-metal, Progressiv Metal und Death Metal. Ich kann nur sagen, dass ich zu tiefst beeindruckt von der Stimmgewalt der SĂ€ngerin, Tantian Shmaylyuk, bin. Zusammen mit ihrer Band bildet sie eine gut funktionierende Einheit, bei der man den Spaß auf der BĂŒhne merkt. Auch hier durften die fliegenden Haare im Publikum nicht fehlen.





Ich machte mich nach diesem Auftritt wieder auf den Weg zur großen BĂŒhne, dort sollten BEHEMOTH folgen. Ein Vorhang verdeckte die BĂŒhne und ich war sehr gespannt, was sich dahinter verbirgt. Ein wenig konnte man schon erahnen, dass es trotz der Helligkeit, die noch vorherrschte, jetzt dĂŒster und schattig werden wird. Die Band benannte sich einst nach einem Ungeheuer der JĂŒdischen Mythologie und begann mit ihrer Musik im Black Metal. Mittlerweile mixen sie Black und Death Metal Elemente um ihren ganz eigenen Sound zu erschaffen. Dieser kommt beim Publikum auch sichtlich gut an und Nergal hatte das Publikum vom ersten Ton an in seinem Bann. Mit dem Satz „Helsinki ist die Hauptstadt des Heavy Metal" hatte er dann als bald alle Herzen im Publikum erobert. Sie lieferten auch die beste Feuershow des gesamten Festivals. In der ersten Reihe haben sicher einige so manche Haare verloren. Zumindest ist jedem nach dieser Show warm gewesen. Tief beeindruckt ging es nun fĂŒr mich zum letzten Act dieses Abends, eine weitere weibliche Stimme des Rock/Metals wartete, um von mir entdeckt zu werden.





Es liefen HALESTORM auf der ZeltbĂŒhne auf. Sie haben den weiten Weg aus den Staaten zu diesem einzigartigen Festival gefunden.





Jetzt kam richtig Wehmut auf, denn ich realisierte es war vorbei. Das Tuska 2019 war fĂŒr mich Geschichte. Mein herzlichster Dank geht an alle Beteiligten dieses wundervollen Festivals. Es ist Wahnsinn, was dort auf die Beine gestellt wurde. Macht weiter so und auf die nĂ€chsten mindestens 22 Jahre. Bewahrt Euch bitte die NĂ€he zum Publikum, denn das ist es, was das Tuska Festival in Finnland ausmacht. In diesem Sinne “Kiitos” und wir sehen uns mit Sicherheit in 2020 !