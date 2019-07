Auch in diesem Jahr findet im mittelfränkischen Dinkelsbühl das Summerbreeze Festival statt. Vom 14. bis zum 17. August gibt sich hier die Metel-Elite die Hand und eingefleischte Metal-Fans dürften auch diesmal Gefallen an einem hervorragenden Line Up finden, das von den Veranstalter auf die Beine gestellt wurde.

Ab Dienstag 10.00 Uhr könnt ihr schon mit der Anreise beginnen, die Schleusen bleiben bis 22.00 Uhr geöffnet. Nachts bleibt dieses Jahr die Schleuse zu und wird erst wieder Mittwoch um 10.00 geöffnet sein, durchgehend bis Sonntag. (Vergesst nicht, liebe Frühanreisende, es wird eine Gebühr von 10 Euro pro Person abgerechnet.)

Im Verlaufe der drei Haupttage ist fĂĽr so manches musikalisches Highlight gesorgt. Neben den Headlinern von PARKWAY DRIVE und AVANTASIA sind weitere Szene Größen wie KING DIAMOND, EMPEROR, DIMMU BORGIR, HYPOCRISY, BULLET FOR MY VALENTINE und HAMMERFALL ebenso vertreten wie “Geheimtipps” der Marke ZEAL & ARDOR, ANOMALIE und KING APATHY.  Alle bisher bestätigten Bands findet ihr hier.

Tickets gibt es im Shop als 3-Tages-Hardticket zum Preis von 133,- € (inkl.Camping und VVK-Gebühr). Darüber hinaus kann man sich die Tickets zum gleichen Preis auch ganz bequem zu Hause ausdrucken. Auch in diesem Jahr ist es wieder möglich für Gruppen ab 20 Personen Campingflächen zu reservieren. Mehr Infos dazu findet ihr ebenfalls auf der Homepage.

Über weitere VVK-Stellen oder die angebotenen Bustouren zum Festival könnt ihr euch auf der Homepage unter dem Menüpunkt “Tickets” informieren. Außerdem könnt ihr hier die wichtigen Informationen zum Festival im ABC einholen oder euch vorab über die Anreise informieren.

Wann: 14. – 19. August 2019

Wo: Flugplatzstr. 1 91550 DinkelsbĂĽhl/ Bayern

Anreiseinfos unter www.summer-breeze.de/de/infos/anreise.html

Tickets für 133,- € gibt´s unter https://summer-breeze.shop/

Mehr Informationen unter: www.summer-breeze.de start.html oder auf Facebook