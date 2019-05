HERMAN FRANK, STORMHAMMER@Kultopia (Hagen)30.4.2019 Rock in den Mai in Hagen!

Die Powermetalband STORMHAMMER aus MĂŒnchen/DĂŒsseldorf gaben am Dienstag Abend im leider nicht so gut gefĂŒllten Kultopia in Hagen eine souverĂ€ne Opener-Show fĂŒr den Headliner HERMAN FRANK! In einer dreiviertelstĂŒndigen Show spielten sie fast ausschließlich StĂŒcke ihres neuen Longplayers „Seven Seals“, welcher am 24. Mai via Massacre Records veröffentlicht wird! Der Auftritt von STORMHAMMER kam gut rĂŒber und das Publikum dankte es mit reichlich Applaus!!

Über HERMAN FRANK braucht man eigentlich nicht viel zu erzĂ€hlen! Wer kenn ihn nicht als Gitarrist von VICTORY oder der deutschen Metalschmiede ACCEPT! Aber natĂŒrlich kann er auch auf eine erfolgreiche Solokarriere unter seinem Namen zurĂŒckblicken! Sein gerade soeben veröffentlichtes Album „Fight The Fear“ erhielt gute Kritiken seitens der Presse und so war ich gespannt wie das neue Songmaterial live fruchtet.

Kurz vor 21 Uhr betrat dann HERMAN FRANK mit seiner Band die BĂŒhne im Kultopia und legte mit „Welcome To The Show“ fulminant los. Schon nach den ersten Takten konnte man erkennen, wohin die Reise ging! Heavy Metal at its best! Die Band, angefangen von MASTERPLAN-SĂ€nger Rick Altzi, Basser Michael MĂŒller von JADED HEART, Schlagzeuger Andre’ Hilgers von BONFIRE, Ex-RAGE, sowie Heiko Schröder an der Gitarre boten das, was man einfach als perfekt eingespielte Band nennen konnte! Hier stimmte wirklich alles! Ein druckvoller und klarer Sound kroch aus den Boxen, perfekt fĂŒr den Rock in den Mai!

Die Songauswahl stammte aus allen Schaffensphasen von HERMAN FRANK und seinen Bands, bot somit absolut keine Langeweile! Eher das Gegenteil war der Fall! Hier ging dermaßen die Post ab, sodass das Publikum die Band lautstark feierte! Die Frank‘schen Gitarrensoli kamen messerscharf einher und es machte eine reine Freude ihm zuzuschauen! Aber auch der Rest der Band konnte sich sehen und hören lassen. Es wurde gepost was das Zeug hielt und man konnte merken, dass sie schon jahrelang zusammen spielen….ein perfektes Team.

Nach ca. 105 Minuten war dann der Spaß leider vorbei und die Band hinterließ ein zufriedenes verschwitztes Publikum. Gerne wieder!! Endlich hab ich mal wieder ein geiles Metal Konzert sehen dĂŒrfen.

Mein Dank geht hier an Frank Lau (Stoneriff), der hier im Kultopia einen großartigen Job macht und bekannte

Metal-Bands nach Hagen holt! Sein nĂ€chster großer Fang: DEATH ANGEL, die im Rahmen ihrer Deutschland Tour am 20. Juni nach Hagen kommen!

Uli