Am 25.05.2019 findet die 4. Ausgabe des WILDFEST im beschaulichen Geraadsbergen, in Belgien, statt. Für alle, die sich dieses Festival nicht entgehen lassen wollen: Geraadsbergen liegt zwischen Brüssel und Gent. Dieses Fest wird wild! Mit dabei: Eine unerhört geile Portion 80er Rock und Glam. Dabei auf diesem Festival sind Größen der Szene, wie CRAZY LIXX aus Malmö in Schweden und SHIRAZ LANE aus Vantaa in Finnland. Um die skandinavischen Bands kommt man auch in der Sleaze- und Glam-Szene nicht herum. Neben den skandinavischen Größen sind auch THE NEW ROSES und SNAKEBITE aus Deutschland mit am Start und aus Belgien selbst kommen WILD HEART und RAIDER dazu. Weiter begrüßt das WILDFEST in diesem Jahr MIDNIGHT CITY aus Großbritannien und AERODYNE aus Schweden. Die Sleaze-Szene ist, wie man sieht, nicht nur in Nordeuropa groß, nein sie wächst auch in Mitteleuropa und so ist das WILDFEST ein wichtiger Anlaufpunkt für die gesamte europäische Szene. Es wird ein Fest für alle, die den wilden Rock der 80er Jahr lieben. Dieses Erlebnis kann sich auch das Metal Impressions Magazine in diesem Jahr nicht entgehen lassen und wird nach Belgien reisen. Es wird bunt, glittern und total abgefahren werden. Die geladenen Bands in diesem Jahr sind wieder einmal ein Garant für einen Abend voller Party und Rock´n´Roll.  Auch die legendären Leoparden-Leggins feiern auf einem solchen Festival ihr ganz großes Comeback. Also ab mit Euch auf den Dachboden, entstaubt die alte Lederjacke und nehmt jede Menge Haarspray mit.

Tickets fĂĽr das WILDFEST bekommt Ihr zu einem Preis von 25,00 EUR unter folgendem Link > TICKETS WILDFEST 2019.

Des weiteren wird es vor Ort eine Abendkasse geben. Der Eintritt kostet dort dann 30,00 EUR. Unterkünfte können über die gängigen Buchungsportale für relativ schmales Geld gebucht werden. Also auch in der Hinsicht steht der großen Sause zum WILDFEST 2019 nichts mehr im Wege. „Keep on rocking“ … Man sieht sich in Belgien!