JAG PANZER EUROPEAN TOUR 2019 Als Fan der Band muss man sich immer wieder auf eine lange Wartezeit einstellen. So brauchte die Band fast sieben Jahre, um nach dem 2011 erschienen Album “The Scourge Of Light” den Nachfolger “The Deviant Chord” 2017 einzutĂĽten. Jetzt zwei Jahre danach kommen sie endlich auch wieder nach Deutschland, um dieses neue Album zu promoten.

Gut das die Band rund um Ausnahmesänger Harry “The Tyrant” Conklin Kultstatus besitzt und deshalb werden sie keine MĂĽhen haben, die Hallen vollzubekommen. Also wer von Euch auf erstklassigen U.S Powermetal steht, weiss was zu tun ist. Ran an die Karten!! Freut Euch auf Klassiker wie “Chain Of Command”, “Shadow Thief”, “Licensed To Kill” und natĂĽrlich den Songs vom aktuellem Album.

Hier die Tourdates:

20.05.2019 Mannheim – 7er Club

21.05.2019 Kassel – Goldgrube

23.05.2019 OsnabrĂĽck – Bastard Club

29.05.2019 Hamburg – Bambi Galore

31.05.2019 Essen – Turock

01.06.2019 Oberndorf am Lesch – Metalheads Open Air

Tickets sind wie immer an den üblichen VVK-Stellen wie Eventim erhältlich.

Wir vom METAL IMPRESSIONS Team sind fĂĽr euch vor Ort in Essen