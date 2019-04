Dass Deutschland eine der stärksten, wenn nicht sogar DIE stärkste Festivalszene der Welt hat, ist nichts Neues. Doch nicht nur hier tut sich einiges. Auch in unseren Nachbarländern gehen immer wieder große, neue Festivals an den Start – so auch in Polen, wo dieses Jahr mit dem Mammutprojekt MYSTIC FESTIVAL eine neue Großveranstaltung aus dem Boden gestampft werden soll.

Ort des Geschehens? Kein geringerer als die Tauron Arena in Krakau, die größte Mehrzweckarena Polens! Nach Weltmeisterschaften im Volleyball (2014) und Eishockey (2015), der Europameisterschaft im Handball (2016) sowie einem Major-Turnier in Counter Strike (2017) nun also ein gigantisches Festival für langhaarige Kuttenträger? Seems legit, oder?

Insgesamt sollen 28 Bands Teil des polnischen Metalspektakels werden. Diese werden auf ganze drei Bühnen aufgeteilt. Die kleinste dieser Bühnen, der „Schrein“, wird auf den Parkflächen vor der Bühne aufgebaut werden und mit Bands wie BATUSHKA, IMMOLATION, POSSESSED und CROWBAR aufwarten. Während man hier tatsächlich von einer kleineren Bühne reden kann, geht es auf der nächsten Bühne bereits richtig zur Sache. Auf der Park Stage im nahegelegenen Aviation Park geben sich nämlich schon deutlich größere Vertreter wie SOULFLY, EMPEROR, CARCASS, HATEBREED und POWERWOLF die Ehre. Außerdem finden die Auftritte der großen Co-Headliner IN FLAMES und KING DIAMOND hier statt. Mit zwei Open-Air-Bühnen ist also auch für ordentliches Sommer-Feeling als Kontrast zur Arena-Atmosphäre gesorgt.

Das regeste Treiben findet man allerdings auf der Main Stage im Inneren der Arena. TagsĂĽber heizen GRAND MAGUS, FROG LEAP, JINJER und ELUVEITIE ein. Im Abendprogramm werden TESTAMENT, TRIVIUM, AMON AMARTH und WITHIN TEMPTATION zu finden sein, ehe SLIPKNOT und SABATON als jeweiliger Headliner des Abends die Main Stage finishen.

Fettes Line-Up, oder? Solltet ihr Lust auf einen Trip ins Ausland haben, werdet ihr euch aber wohl oder Übel Urlaub nehmen müssen. Das Festival findet nämlich am 25. und 26. Juni, also mitten in der Woche statt. Zusammen mit der Urlaubsplanung solltet ihr euch außerdem um eine Bleibe kümmern, denn aufgrund des Standorts mitten in Krakau wird es keine Campingmöglichkeiten beim Festival geben.

Tickets könnt ihr auf der offiziellen Website des MYSTIC FESTIVALS zu einem Preis ab 439 Zloty (umgerechnet also ab ca. 102 €UR) erwerben.

Hier der entsprechende Link zur Ticketbestellung > TICKETS MYSTIC FESTIVAL 2019