Es läuft gut für die Schweizer Truppe DEEP SUN. Bereits mit dem aktuellen Album „Race Against Time“ hat man seine Duftmarke im Symphonic Metal gesetzt und sich von der Masse vieler Nightwish Kopien abgehoben. Knackige Riffs, verspielte Keyboards und Debora Lavagnolos vielseitige Stimme hinterlassen einen charismatischen Eindruck und auch die ersten Hörproben lassen auf Großes hoffen.

Schlagzeuger Tobias kommentiert: „Nachdem bereits unser vorangehendes Album „Race Against Time“ einer gewissen inhaltlichen Struktur folgte, wollten wir beim dritten Album „Das Erbe der Welt“ ebenfalls auf einem Konzept aufbauen. Da uns das Thema «Künstliche Intelligenz» und der gesamte Fortschritt der Technik in der heutigen Zeit sehr interessiert, waren wir in der Band alle auf Anhieb damit einverstanden, das dritte Album auf dieser Thematik aufzubauen. So kam es, dass das ganze Album musikalisch wie auch lyrisch einen neuen, etwas futuristisch angehauchten Touch zum bisherigen bekannten Deep Sun Sound erhielt. Die Texte, die mehrheitlich von unserer Sängerin Debora Lavagnolo stammen, behandeln auf sehr symbolische und poetische Art die Veränderungen und den Wandel der Gesellschaft in der heutigen Zeit, die derzeit in rasantem Tempo stattfinden.

Andere Texte hingegen sprechen das Thema sehr direkt und unverblümt an, bringen unter anderem auch die Problematik, die der ganze technische Wandel mit sich bringt auf den Punkt.“Wir durften als erstes in die neuen Songs rein hören und der erste Eindruck steht bereits schnell fest: man kann den Vorgänger noch toppen und sich seine Stellung im Symphonic Sektor sehr gut sichern. `Abbandoned Cyberspace` prescht in bester Ohrwurmmanier nach vorne, wobei unaufgefordert die erste Gänsehautattacke einkehrt. Man wiegt den Hörer mit groovigen Passagen in Sicherheit, prescht dann vorwärts, ehe man den Refrain ins Langzeitgedächtnis meißelt. Intensives Gitarrensolo oder sphärische Keyboardteppiche gibt es obendrauf, ehe es erneut in den Ohrwurmrefrain geht. Auch das Element der Überraschung ist fest in DEEP SUN verankert und so beschert man dem Hörer mit `Das Erbe der Welt` eine deutschsprachige Ballade, die zu Beginn vom Gesang und Klavier eingeläutet wird und sich im Laufe seiner Spielzeit mit den übrigen Instrumenten vereinen, um mittels Gitarrensoli und Keyboard in die Höhe zu klettern. Kein Klischee, nur handgemachte Gefühle gibt es hier zu bestaunen, dem man den Rohmix in keinster Weise anhört. `Heroes` spricht eine andere Sprache und ist eher was für die Moshfraktion; mal eben einen kurzen Ausflug zu Children of Bodom, ehe der Song in seiner groovigen Spur zurückfällt und herausfordernd alle coolen Trademarks der 90er passieren lässt. Gerade der Mix aus Melodie und Härte beschert eine Mischung aus Dauergrinsen und Vorfreude, die Truppe live zu sehen. `Relentless Resistance` klingt wie ein symphonischer Kniefall vor Blind Guardian, der einige progressive Elemente bereit hält, ehe `Super New World` sich selbst nicht all zu ernst nimmt und auf knackige Riffs und eingestreute Sphären, statt auf Härte setzt. Mit `Worship The Warship` endet die Reise durch den ersten Durchlauf, wobei man emotional ins Weltall katapultiert wird. Ein mutiger Song, denn man probiert sich aus und lehnt sich auch mal aus dem Fenster, was DEEP SUN sehr gut steht. Unterm Strich ist die Produktion bereits jetzt schon wuchtig und verlieht den Songs einiges an Durchschlagskraft. Die Songs selbst deuten bereits an, dass es sowohl Freunde mit großem Entdeckungsdrang, als auch Fans leicht zugänglicherer Songs am neuen Album ihre helle Freude haben werden.

„Das Erbe der Welt“ wird am 26. April 2019 veröffentlicht und folgende Songs enthalten:

1. Relentless Resistance

2. Heroes

3. Insurrection of Technology

4. Worship the Warship

5. Abandon Cyberspace

6. Das Erbe der Welt

7. Super New World

8. Vertigo

9. Go for the Kill

10. My Darkness

11. Frozen Sea

12. The Raven

Live kann man die Band hier treffen:

06.04.2019 CH Muri (AG) – Gator Saloon

27.04.2019 CH Giswil (OW) – ACP

11.05.2019 CH Oberentfelden – Böröm Pöm Pöm

17.05.2019 CH Brunnen (SZ) – Kult-Turm

18.05.2019 CH Basel – Redrocks