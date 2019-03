Was lange währt, wird endlich gut. Und so kommen KATATONIA nach ihrer einjährigen Auszeit endlich wieder nach Deutschland. Ende der 1980er Jahre wurde die Band von Anders Nyström und Jonas Renkse in Avesta, Schweden gegründet, jedoch nach kurzer Zeit schon wieder aufgelöst. Erst 1991 gründeten sie die Band erneut und veröffentlichten 1993 ihr erstes Album „Dance of December Souls“. Es folgten einige Compilation-Beiträge und eine EP, bevor nach einer kurzen Bandpause das nächste Album erschien. Insgesamt folgten trotz einiger Besetzungswechsel und auch Stilwechsel acht weitere Alben, sowie drei Live-Alben.

Ihr 2006 erschienenes siebtes Studioalbum „The Great Cold Distance“ markierte dabei den ersten großen Erfolg, als es auf Platz 42 der schwedischen Charts einstieg. Die darauf folgenden Alben erreichten ähnliche Platzierungen und dies nun auch international. Besonders ihr bislang letztes Werk „The Fall Of Hearts“ erfreute sich international großer Beliebtheit und erreichte hierzulande sogar Platz 11 der Charts.

Musikalisch ist die Band schwer einzuordnen. Zu Beginn eher in Richtung des Dark Metal zugeordnet, ließen sie über die Jahre viele andere Musikrichtungen, wie Doom-Metal oder Dark-Folk einfließen und werden heute oftmals als Progressive Rock Band beschrieben. Insgesamt behandeln die Texte zumeist eher düstere, emotionale Themen und werden von einer oftmals atmosphärischen wirkenden Musik mit langsamen Drumbeats und melodischen Gitarrenriffs begleitet.

2018 kündigte die Band eine Pause auf unbestimmte Zeit an, um sich neu zu sortieren und zu orientieren. Nach dem es lange still um die Band war, kündigten sich Anfang 2019 die ersten Zeichen der Rückkehr an, bevor nun mit der Ankündigung der „10th Anniversary Edition“ des Albums „Night Is The New Day“ eine Tour mit sieben Daten in Europa und UK angekündigt wurde.

Also nutzt die Chance und erlebt KATATONIA endlich wieder live!

Hier die Daten im Ăśberblick:

20.05.2019 Rockhal, Luxembourg (LU)

21.05.2019 Live Music Hall, Köln

22.05.2019 Columbiatheater, Berlin

23.05.2019 GrĂĽnspan, Hamburg

24.05.2019 Biebob, Vosselaar (BE)

Tickets gibt’s an allen bekannten Vorverkaufsstellen.