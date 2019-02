LORD OF THE LOST! Fortsetzung einer grandiosen Tour! Die „Thorrnstar Tour“ geht in diesem Jahr in eine neue Runde. Bereits im letzten Herbst haben die Lords bewiesen, wie gut sie sind und wie grandios sie ihr neuestes Machwerk auf die Bühnen bringen können. Das schreit natürlich nach Fortsetzung. Die Band ist mit ihrem Meisterwerk dieses Jahr weiter weltweit unterwegs. Auch Deutschland darf dabei nicht fehlen, und so werden im Frühjahr ein weiteres Mal die Hallen hierzulande zum Überkochen gebracht. Zudem steht das Jahr 2019 unter dem Stern des 10-jährigem Bandjubiläum. Im Herbst wird dieses auch gebührend mit mehreren Konzerten in Hamburg gefeiert.

Ihren ersten geschichtsträchtigen Auftritt hatten LORD OF THE LOST vor ziemlich genau 10 Jahren in Schwerin im Zeppelin! Damals noch ganz kleine Lords, sind sie nun gewachsen und aus unserer Welt nicht mehr wegzudenken. Mittlerweile können sich die Lords über eine stetig wachsende und weltweite Fangemeinschaft freuen. Diese Band beweist gerne mal Humor, und kann den auch auf die Bühne bringen. Es ist ein Muss sich eines dieser grandiosen Konzerte anzusehen. Auf deutschem Boden sind die Lords in folgenden Städten zu sehen:

21.03.2019 Kiel – Orange Club

22.03.2019 Zwickau – Alter Gasometer

23.03.2019 Ingolstadt – Eventhalle Westpark

28.03.2019 Siegburg – Kubana Live Club

29.03.2019 Karlsruhe – Substage

30.03.2019 Giessen – Kulturzentrum Jokus

11.04.2019 Bremen- Tivoli

12.04.2019 Bochum – Matrix

20.04.2019 Herford – X-Herford

25.04.2019 Würzburg – Posthalle

26.04.2019 Erfurt – HsD (Gewerkschaftshaus)

27.04.2019 Memmingen – Kaminwerk

Rafft euch auf und erweist den Lords die Ehre. Feiert und genieĂźt einen Abend lang diese wundervolle Band, es lohnt sich!

Tickets gib es ab 29,20 +VVK GebĂĽhr bei Eventim und den anderen bekannten Vorverkaufsstellen ..