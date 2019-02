Dass als Hauptveranstalter einiger Festivals eine Band auftritt, kommt insbesondere bei kleineren und mittelgroĂźen Veranstaltungen gar nicht allzu selten vor. Ein solches Festival ist auch das METAL UP YOUR LIFE, das seit 2016 in der Oetinger Villa in Darmstadt stattfindet und von der Band ALL WILL KNOW durchgefĂĽhrt wird.

Spielen die Veranstalter selbst eine Mischung aus Melodic Death und Modern Metal, so folgen auch die anderen teilnehmenden Bands mehr oder weniger derselben Marschrichtung. Zur (ersten) diesjährigen Auflage am 09. März 2019 spielen daher beispielsweise die Nürnberger M.I.GOD. mit ihrem „Sophisticated Metal“ und die Formation HALF PAST EIGHT. Außerdem werden die MeloDeath-Metaller von PENTARIUM die Halle erbeben lassen. Als großer Headliner sind dieses Mal VINEGAR HILL aus Österreich gebucht, die in Darmstadt ihren ersten Gig des Jahres spielen werden.

Das ist allerdings noch nicht alles. Als große Besonderheit für ein Festival dieser Größe – wir sprechen im Schnitt von einigen hundert Besuchern – wartet das METAL UP YOUR LIFE mit einer zweiten Bühne auf. Während es auf der ersten Stage ordentlich ballert, geht es auf der zweiten allerdings deutlich ruhiger zu. Bei dieser handelt es sich schließlich um die Akustikbühne, auf der drei Bands ihre Shows unplugged präsentieren werden. Natürlich lassen es sich ALL WILL KNOW nicht nehmen, auch auf dieser Bühne ihr Heimspiel zu feiern. Daneben dürfen aber auch die Akustik-Rocker THE JUKES sowie das Post/Prog-MeloDeath-Geschwader PRECIPITATION zeigen, was sie auf dem Kasten haben.

Mit diesem Tagesfestival habt Ihr die perfekte Chance, die lange Zeit bis zum Auftakt der Open-Air-Festivalsaison zu überbrücken und einen tollen Abend in angenehmer Atmosphäre zu verbringen.

Tickets für das Festival sind erhältlich im VVK für 13,00 EUR oder an der Abendkasse für 15,00 EUR.