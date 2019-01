Es ist wieder Zeit für Powermetal! AMARANTHE treten einen weiteren Siegeszug auf europäischen Bühnen an, nachdem sie sehr erfolgreich mit Powerwolf und Kissin Dynamite eine zumeist ausverkaufte Tour gespielt haben. Dazu kommen sie für bislang ein einziges Konzert am 04.02.2019 nach Deutschland, genauer gesagt nach Hamburg. Auf diesem Wege werden sie uns ihr in 2018 erschienenes Album „Helix“ vorstellen. Seit 2011 sind die Schweden aus der Powermetalszene nicht mehr wegzudenken. Mit ihren bisher 5 Studioalben haben sie sich fest in diesem Genrebereich etabliert. Ihre Musik wird zwar dem Powermetal zugeteilt, ist aber eine Mischung aus mehreren Stilrichtungen. So werfen sie u.a. auch Popelemente mit harten Gitarrenriffs, einer Prise Melodic  Death Metal und Keyboardpassagen in einen Topf.  Dadurch, dass Amaranthe mit 3 Sängern auf der Bühne stehen, ist auch hier ein absolut interessanter abwechsungsreicher Vocalpart die Besonderheit.  So viel sei gesagt: AMARANTE bringen eine gehörige Portion Power auf die Bühne und bieten etwas fürs Ohr und zugleich fürs Auge.  Als Supportact haben sie FOLLOW THE CIPHER und WARKINGS mit im Schlepptau.

Termin: 04.02.2019 / Gruenspan Hamburg

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder aber bei  EVENTIM zu einem Preis von 28,20 Euro zzgl. Gebühren.