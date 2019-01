Kennt Ihr diese Abende, an denen man nichts erwartet und dann irgendwie alles bekommt? Der Abend des 26. Dezembers (kurz vor Jahresende – noch gesättigt von Weihnachten) war so einer fĂĽr mich. Gemeinsam mit einer guten Freundin ging es ins „Gruenspan“ Hamburg zu den Vollgasrockern von OHRENFEINDT. Bis dahin hatte ich ehrlich gesagt (auch wenn ich Hamburgerin bin) nicht viel von dieser Band gehört, auĂźer einiger Akustik-Songs im Oktober in der „Plattenkiste“ Hamburg. Im Kopf hängen geblieben sind mir aber dort schon `Porschekiller´ und `Tanz nackt´. Letzteres gehört neben `Bum Bum Ballet´ seit Weihnachten wirklich zu meinen Lieblingssongs. Ich schnappte mir also am 26.12.2018 meine Kamera, die ich dank Andi Rhode, dem Schlagzeuger der Band, mitnehmen durfte, und los ging es. Um 19:00 Uhr war Einlass. An diesem Abend hatten wir natĂĽrlich feinstes Hamburger Nieselwetter – so muss dat – aber der Einlass ging zĂĽgig vonstatten und man fand sich schnell im Trockenen. Da ich schon mindestens 15 Jahre nicht mehr im Gruenspan war, war ich echt gespannt auf die Veränderungen dort. Ich muss sagen, das Ambiente ist sehr gemĂĽtlich und hat mich dann auch neugierig auf die Show gemacht. Es gab musikalisch vorweg gute Hardrockmucke vom Band, bei der man sich wirklich auch nebenher noch angenehm unterhalten konnte und jeder jeden verstand.

Als die Plattenteller-Musik verstummte, erschien Viktor Hacker auf der BĂĽhne, um die Vorband des Abends anzusagen. Hier begrĂĽĂźte man nun die Band LENDGOLD. Es erreichten drei relativ junge Männer die BĂĽhne und legten auch gleich mal so richtig los. Die aus Köln stammende Band  spielte soliden Deutschrock und das ordentlich laut. Das Publikum fand sich mehr und mehr vor der BĂĽhne ein und mit jedem Song stieg die Stimmung. Mit LENDGOLD haben sich OHRENFEINDT einen sehr guten Show-Opener mit auf Tour geholt. Nachdem diese ihr Set mit viel Leidenschaft absolvierten und jede Menge Applaus ernteten, verlieĂźen sie die BĂĽhne, um nun Platz zu machen fĂĽr Chris Laut und seine Mannen. Traditionsmäßig folgte aber vorab eine Versteigerung. In diesem Jahr gab es eine Motorradtasche mit dem Logo von OHRENFEINDT und einen Lenkdrachen, ebenfalls mit OHRENFEINDT-Logo. Das Ganze wurde nach dem amerikanischen Versteigerungsprinzip durchgefĂĽhrt, d.h. innerhalb eines gewissen Zeitfensters werden Spenden in einen Pott geworfen und der Letzte, der mit Ablauf der Zeit einwarf, ist sodann Gewinner. Der gesamte Erlös der Versteigerung geht an das “Kinderhospiz SternenbrĂĽcke e.V.”. An dieser Stelle sei noch einmal gesagt, dass die „SternenbrĂĽcke“ wahnsinnig gute Arbeit leistet und jeden einzelnen Cent an Spenden wahrlich verdient hat. Viktor Hacker und Chris Laut fĂĽhrten amĂĽsant durch die gesamte Versteigerung, die mit gutem norddeutschen Humor vorangetrieben wurde. Am Ende hatte jeder etwas zu lachen und die SternenbrĂĽcke eine satte Spende auf dem Konto.

Nun aber dann zurück zur Musik. OHRENFEINDT betraten die Bühne. Eröffnet wurde der Abend mit `Porschekiller´. Die markante Stimme von Chris Laut schallte durch die ganze Halle und hat alle zum Mitsingen animiert. Die Stimmung war somit beim ersten Song schon ganz weit oben. Die Hamburger ließen sich nicht lumpen und hielten die Stimmung über 19 Songs hinweg auf einem sehr hohen Level. Ein toller rockender Abschluss der Weihnachtswoche. Ach jaaa, OHRENFEINDT klingen so schön rotzig rockend und sprechen mit ihren Songs „frei nach Schnauze“ über das Leben an sich und vor allem über das Leben auf St. Pauli. Nicht umsonst sprechen wir hier vom „VollgasRock St. Pauli“.

Das Set sah dann im Ganzen wie folgt aus: Porschekiller / ´N Job in ner Bank / Motor an / Auf die Fresse ist umsonst / Bum Bum Ballet / Kalter Kaffee / Jetzt oder nie / Bist Du glücklich / König und Rebell / So nicht / Motormädchen /Rock´n Roll Sexgott / Tanz nackt / Sie hat ihr Herz an St. Pauli verloren / Unterwegs im Namen des Herren / Strom und als Zugaben: Schwarz auf Weiß / Rockstar / Ohrenfeindt.

Alles in Allem war die Show gespickt mit jeder Menge Witz und guter Laune und zwischen der guten Rockmusik gab es noch ein fantastisches Drum- und Gitarrensolo. Chris Laut gab noch ein Stückchen auf der Mundharmonika zum Besten und der Abend zog rasant an einem total gut gelaunten Hamburger Publikum vorbei. OHRENFEINDT zeigten auch nach dem Konzert herzliche Fannähe und plauderten am Merchandise-Stand noch eine ganze Weile mit ihren Fans.

OHRENFEINDT ist eine Band, die man gehört haben muss. Live bieten sie dem Publikum eine geile Rocksause, mit viel Liebe zur Musik und immer wieder kleinen Geschichten zu einzelnen Liedern. Dies wird nicht meine letzte Feier mit den St. Pauli Vollgasrockern gewesen sein. Und Ihr alle da draussen solltet Euch OHRENFEINDT ebenfalls mal auf die Öhrchen geben.

Bis dahin / Eure Andrea