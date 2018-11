Derzeit ist die saarl√§ndische Band POWERWOLF auf gro√üer Reise durch Europa. Am 29.10.2018 machten sie mit ihrer “Wolfsn√§chte-Tour” in Hamburg Halt. Metal Impressions war vor Ort und Andrea berichtet f√ľr Euch von diesem Abend:

Gegen 18:00 Uhr sollte der Einlass beginnen, also habe ich mich p√ľnktlich zum Mehr! Theater am Gro√ümarkt in Hamburg begeben. Es ist immer sehr entspannt am Gro√ümarkt. Hier gibt es gen√ľgend Parkpl√§tze und auch der Einlass geht dort sehr z√ľgig voran. Gegen 18.30 Uhr stand ich inmitten in der gro√üen Halle voller Vorfreude auf die kommenden drei Shows. Mit an Bord hatten die W√∂lfe um Attila Dorn zwei grandiose Supportbands. Zum einen KISSIN`DYNAMITE und weiter die Schweden von AMARANTHE.

KISSIN`DYNAMITE er√∂ffneten den Abend gegen 19:30 Uhr. Sie legten gleich mit `I`ve got the fire¬ī, dem Er√∂ffnungssong ihres neuen Albums ‚ÄěEcstasy‚Äú los. Das Publikum ging vom ersten Ton ab an mit und hat die Jungs richtig gefeiert. KISSIN`DYNAMITE haben insgesamt 8 Songs, mit denen sie gr√∂√ütenteils ihr neues Album vorstellten, gespielt. Von Song zu Song wurde die Stimmung immer besser, und das Publikum lockerer. Das B√ľhnenbild der Band war ebenfalls grandios und unterstrich ihr Image. Die Einfl√ľsse der 80er Jahre sind weder zu √ľbersehen, noch zu √ľberh√∂ren. Alles in allem haben KISSIN` DYNAMITE einen soliden Grundstein f√ľr diesen Abend gelegt.

Nach einer kurzen Umbaupause konnten dann AMARANTHE beweisen, dass auch sie die gute Stimmung beibehalten k√∂nnen. Gewohnt sexy gekleidet betrat Elize Ryd mit ihren Jungs die B√ľhne und schmetterte mit `Maximize¬ī gleich los. AMARANTHE spielten mit einer Setlist von insgesamt 11 Songs einen guten Mix aus alten und neuen Songs. So waren u.a. `365¬ī, `The Nexus¬ī und `Drop dead Cynical¬ī dabei. Es war ein Set mit Power sie holten das Publikum genau dort ab, wo KISSIN` DYNAMITE aufgeh√∂rt hatten. W√§hrend ich an der Seite stand und mit AMARANTHE gefeiert habe, liefen dann pl√∂tzlich die Jungs von KISSIN`DYNAMITE an mir vorbei Richtung Merchstand. Diese Gelegenheit konnte ich mir nicht entgehen lassen und bin dann kurz dorthin, um ein paar Worte mit ihnen zu wechseln. So entstanden auch einige Bilder mit der Band. Sie haben sich Zeit f√ľr die Fans genommen und jeden Fotowunsch erf√ľllt. Danach habe ich dann den Rest der AMARANTHE-Show aus etwas weiterer Entfernung betrachtet. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Sound im Mehr! Theater relativ leise ist, sobald man nicht in der Mitte des Theaters steht. Dennoch haben mich AMARANTHE¬† komplett abgeholt.

Nach einer weiteren Umbauphase sollten nun POWERWOLF die B√ľhne betreten. Die B√ľhne wurde verhangen, so dass der Zuschauer nichts vom B√ľhnenbild sehen konnte. Es prangten lediglich die POWERWOLF-Initialen auf dem Vorhang. Pl√∂tzlich ging das Licht aus und von hinten kam rotes Licht, das dann den Umriss von Attila Dorn erkennen lie√ü. W√§hrend des Intros nahmen alle Bandmitglieder ihren Platz hinter dem Vorhang ein und das Konzert startete mit dem Song `Fire and Forgive¬ī, dem Er√∂ffnungssong ihres aktuellen Albums. Die Ansagen zu den Songs machte Attila Dorn in gewohnter POWERWOLF-Manier und leitete somit durch eine gro√üartige “Heavy Metal Messe”. Die Reise der W√∂lfe f√ľhrte quer durch alle Alben. POWERWOLF spielten sich regelrecht die Finger wund und legten ein mehrst√ľndiges Set hin. Hier die komplette Setlist:

Fire and forgive/ Army of the night/ Incense & Iron/ Amen and attack/ Let there be night/ Demons are a girls best friend/ Killers with the cross/ Armata strigoi/ Blessed & Possessed/ Where the wild wolfes have gone/ Resurrection by Erection/ Stossgebet/ All we need is blood/ We drink your blood/ Lupus dei/ Zugaben: Sanctified with dynamite/ Coleus Sanctus/ Werewolves of Armenia

POWERWOLF zelebrieren diese “Heavy Metal Messe” regelrecht und haben damit auch ihre Anh√§nger gefunden. Siese hat man auch hier in Hamburg schnell erkannt, denn viele waren im Powerwolf-Stil geschminkt. Das Publikum hat die Jungs mit wehenden Haaren und lautem Mitsingen begleitet. Die Stimmung war grandios und am Ende lief jedem der Schwei√ü. Die B√ľhnenbilder wechselten w√§hrend der Show einige Male und eines war prachtvoller als das andere. Die Show an sich war sehr sch√∂n, dennoch war es f√ľr mich ein wenig “zu viel des Ganzen”. Ein bisschen weniger Show, h√§tte die Musik mehr in den Vordergrund gestellt und das Ganze in meinen Augen ein wenig runder wirken lassen. Alles in allem war dieser Abend dennoch mehr als h√∂rens- bzw. sehenswert und hat mir volle f√ľnf Stunden an Spa√ü und gute Musik gebracht. Beim n√§chsten Mal bin ich gerne wieder mit dabei, um die W√∂lfe heulen zu h√∂ren!

Berichterstattung / Photo-Credits:

Andrea Da Silva Nolasco