„My dear citizens“, auch 2019 erklärt AVATAR Deutschland wieder zu Avatar Country und verwandelt es in ihre höchstpersönliche Freakshow.

2001 im schwedischen Göteborg von Drummer John Alfredsson unter dem Namen “Lost Soul” gegrĂĽndet, wurde die Band bereits nach kurzer Zeit in AVATAR umbenannt und spielte zu Beginn hauptsächlich Coversongs. 2003 begannen sie dann mit den Aufnahmen zu ihrer ersten Demo `Personal Observations’ und der ersten EP „4 Reasons to Die”. In den folgenden Jahren steigerten sie mit Talentshowauftritten ihren lokalen Bekanntheitsgrad und tourten durch Schweden, bis sie 2006 ihr DebĂĽtalbum „Thoughts of no Tomorrow” veröffentlichen. Seither teilten sie mit vielen bekannten Bands wie SABATON, HARDCORE SUPERSTAR, SOILWORK und PAIN die BĂĽhne und machten sich so auch international einen Namen. Hierzulande wurden sie vor allem durch ihr “Einspringen” fĂĽr DEVICE auf deren Tour mit AVENGED SEVENFOLD und FIVE FINGER DEATH PUNCH bekannt, nachdem diese absagen mussten. Ebenfalls sind sie seit Jahren auf nahezu jedem namenhaften Festival gern gesehene Gäste, so spielten sie zum Beispiel auf dem Wacken Open Air, bei Rock am Ring und auf dem Graspop Festival.

Ihr nunmehr siebtes Album „Avatar Country” erschien am 12. Januar diesen Jahres und wurde von Kritikern und der Musikszene durchgehend positiv begrĂĽĂźt. Verschiedene Stilarten und Spiele mit der Stimme des Sängers Johannes Eckerström geben ihm eine Vielfalt die weit jenseits des eigentlichen „Melodic Death Metal”-Images der Band liegt und fĂĽr jeden etwas bietet. Auf der BĂĽhne fallen sie insbesondere durch ihre einnehmende und mitreiĂźende Präsenz, sowie ihre zirkusartigen Outfits auf. Ebenfalls hohen Wiedererkennungswert bieten Johannes ruckartige Bewegungen und sein geschminktes Gesicht, welche das Bild einer Marionette erzeugen und ihn noch eindrucksvoller wirken lassen. Auch das Thema ihres letzten Konzeptalbums, mit Gitarrist Jonas “Kungen” (swed. “König”) Jarlsby als König des Avatar Country, wurde auf der zugehörigen Tour atemberaubend in Szene gesetzt. Auf diese Weise fesselt die Show das Publikum von der ersten Sekunde an und bietet sowohl fĂĽr die Ohren als auch fĂĽr die Augen etwas. Auch die immer wieder eingestreuten synchronen (!) Headbangpassagen des Sängers und der drei Gitarristensowie die Ansprachen in gebrochenem Deutsch geben dem ganzen etwas Ehrliches und Authentisches, wie es selten zu finden ist.

Also lasst Euch diese Chance nicht entgehen und werdet Teil des Königreichs!

Hier die Daten im Ăśberblick:

26.01.2019 Matrix, Bochum

05.02.2019 Backstage Werk, MĂĽnchen

09.02.2019 Batschkapp, Frankfurt

11.02.2019 Im Wizemann, Stuttgart

Tickets gibt es ab 34,95€ bei EVENTIM und an vielen Vorverkaufsstellen.