FEED THE RHINO - The Silence Es ist mittlerweile schon das 4 Album der aus Kent stammenden Metalcorler FEED THE RHINO . Der Anteil aus catchy Melodylines und ruhigen , cleanen Parts ist gegenĂŒber den letzten Werken erheblich erhöht worden.Der Opener und zugleich einer von 3 Singles “Timewaves Zero” zeigt sofort wohin die Reise geht. Hartes Riffing – Midtempo – Refrains um die sie viele Bands beneiden wĂŒrden. “Losing Ground” – “Yelow & Green ” “Fences” und der Titelsong “The Silence” halten locker das hohe Niveau.

Da merkt man, das die Band seit knapp 10 Jahren in der selben Besetzung unterwegs ist. Die restlichen 6 Songs sind mir dann leider ein wenig zu eintönig. Wem es nicht stört das hier teilweise ganz schön kuschelige Refrain geschmettert werden, der wird hier seine helle Freude dran haben. 4/6 Peter