Im Rampenlicht mit bekannten Bands wie CREED oder auch ALTER BRIDGE wurde Gitarren-Virtuose Mark Tremonti schon seit vielen Jahren verehrt. Ein Ausnahmegitarrist, der mit seiner Spielart derzeit mit zu den angesagtesten Gitarristen der Gegenwart zählt. Neben seinem genialen Zutun in beiden zuvor genannten Bands, nahm er sich im Jahre 2011 zusätzlich noch seinem Soloprojekt an, mit welchem er einen komplett anderen Stil einschlug. Härter, voller Emotion und Leidenschaft. Vor allem brachte dieses Projekt Mark Tremonti auch zusätzlich zur Leadgitarre an das Mikrophon. Ein Wahnsinnstyp, der mit seiner Formation TREMONTI - trotz des parallelen Schaffens bei CREED und ALTER BRIDGE – sein eigenes „Baby“ auf einen komplett anderen Weg brachte und dies international erfolgreich. Im Juni diesen Jahres veröffentlichte TREMONTI sein mittlerweile viertes Album „A Dying Machine“(Napalm Records), mit welchem im Gepäck es nunmehr auf Tour geht. Und dies natürlich auch in Deutschland. Fünf Städte werden von Mr. Mark Tremonti und seinen musikalischen Weggefährten angefahren.

Hier für Euch die Übersicht:

12.11.2018 München, Technikum

22.11.2018 Hamburg, Grünspan

24.11.2018 Dresden, beatpol

27.11.2018 Hannover, Capitol

08.12.2018 Köln, Die Kantine

Auf dieser Tour wird TREMONTI von der UK Metal Band THE RAVEN AGE begleitet, die seit ihrem Debütalbum aus 2017 „Darkness Will Rise“ von Kritikern zu den neuen jungen Helden der Metal-Szene gefeiert werden.

Um sich hier natürlich selbst ein Bild zu machen und ebenfalls natürlich einen der weltbesten Gitarristen live und in Farbe erleben zu können, muss nur noch schnell ein Ticket her. Dieses gibt es ab 40,65 EUR zzgl. Gebühren bei EVENTIM.