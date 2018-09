Im Februar 2017 entstand ein neues „WACKEN-Kindelein“. Wer mehr auf Kälte und Dunkelheit steht, als auf Matsch und Wärme im August beim großen Wacken Open Air, der ist hier bestens aufgehoben. Ein Winter-Festival findet nun alljährlich im Februar in der kleinen Gemeinde Wacken in Schleswig-Holstein statt. In der Zeit vom 22. Februar bis 24. Februar 2019 lädt man nunmehr zum 3. Male. Campen bei winterlichen Temperaturen hat auch etwas, wenn denn das Drumherum stimmt – und das tut es hier. Weihnachtsmarktflair trifft auf Mittelalter und Metal. Ein großes Angebot diverser Metal- als auch Mittelalterbands. Zudem trefft Ihr auf Gaukler, Jongleure, tanzende Feen und Eisköniginnen, Zauberer, Feuerspucker, Ritter uvm. Die Bands spielen zum einen auf der Bühne im Ice Palace oder im Theatre of Grace, der Village Church oder aber auf einer ganz kleinen „Bühne“ im Mystic Wood. Es wurde eine Märchenwelt geschaffen, die die Metalheads und Mittelalterfreunde in den letzten Jahren dankend angenommen haben. 3500 Besucher zogen die Wacken Winter Nights. In diesem muggeligen angenehmen Rahmen soll es auch bleiben.

Für 2019 wurden bereits folgende Bands im Line-Up bestätigt. Als da wären bisher: KORPIKLAANI / MOONSORROW / GRIMNER / HARPYIE / APOCALYPSE ORCHESTRA / ARKONA / BANNKREIS / ELUVEITIE / HEILUNG / HELSOTT / EREB ALTOR / HULDRE / SALTATIO MORTIS / SERENITY / SKILTRON / THE DREAD CREW OF ODDWOOD / THE O´REILLYS AND THE PADDYHATS / TROLLFAUST / TROLLFEST / TURISAS / HOLLY LOOSE … More coming soon >> https://www.wacken-winter-nights.com/de/info/line-up-2019/

Kulinarisch kommt hier ebenfalls jeder auf seine Kosten. Zwischen heissem Met, Bier, Spanferkel, Grünkohl, frisch gebackenen Broten, Burgern, aber auch Leckereien für Veganer, finden sich Sitzplätze an Feuerkörben, die zum Rasten einladen. Der Sonntag ist ein guter Tag für Familien mit Kindern, denn hier werden dann die Zauberer für Kinderaugen, aber auch für Erwachsene werkeln, Theaterstücke finden statt oder es werden Ritterkämpfe ausgefochten.

Der Preis für ein 3-Tages-Ticket ohne Camping beträgt 89,00 EUR. Bitte beachtet hierbei unbedingt, dass die Campingtickets separat zu buchen sind für 10,00 EUR oben drauf. Das Campen mit einem Fahrzeug (hier gilt der Preis pro Fahrzeug in diesem Jahr) für 4 Tage kostet 39,00 EUR. Tickets erhaltet Ihr bei METALTIX.

Wie sagt man im Norden immer so schön. Schlechtes Wetter gibt es nicht, nur die falsche Kleidung. In diesem Sinne: Packt Felle und warme Jacken, dicke Pullies und die eine oder andere lange Unterhose mit in die Tasche und ab geht die Reise in das kleine Metal-Dorf in Schleswig-Holstein, wo ein jeder immer herzlich willkommen ist.

Auf (!) in eine zauberhafte Winterzeit in Wacköööön !!!