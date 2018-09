Bald gibt es wieder was auf die Ohren! Nach ihrer kleinen Club-Tour Anfang des Jahres beehren uns PARKWAY DRIVE Anfang 2019 erneut mit einer längeren Tour zu ihrem aktuellen Album „Reverence“.





2003 im australischen Byron Bay gegründet, zählt die fünfköpfige Truppe heute zu den Sternen des Metalcore-Olymps. Bereits kurz nach ihrer Gründung veröffentlichten sie eine Split-CD mit I KILLED THE PROM QUEEN und waren auf der „Byron Bay Harcore“-Compilation vertreten. In den nächsten Jahren machten sie sich mit einigen Touren, Festivalauftritten und selbstverständlich auch ihren Alben einen internationalen Namen. Beispielsweise stieg ihr 2012 erschienenes Album „Atlas“ in Australien auf Platz 3 der Charts ein und erreichte hierzulande immerhin Platz 22. Der Nachfolger „Ire“ schaffte es sogar auf Platz 8 der deutschen Charts. Anfang Mai diesen Jahres erschien mit „Reverence“ das neuste Werk der Australier, welches mit den auffallenden Klargesang-Passagen und noch ausgeprägteren melodischen Parts zwar einen rapiden Stilwechsel zu den Vorgängern darstellt, aber rundum gelungen ist.





Auch wenn sie hiermit vom Metalcore-Schema abweichen und dies nicht von allen Fans positiv aufgenommen wurde, zeigt ihre Platzierung auf Platz 3 der deutschen Albencharts, dass sie definitiv einiges richtig gemacht haben. Und so darf es natürlich auch an einer zugehörigen Tour nicht fehlen, weshalb PARKWAY DRIVE ab Januar 2019 ganze sieben deutsche Städte besuchen. Als Support haben sie hierbei KILLSWITCH ENGAGE und THY ART IS MURDER im Gepäck. Der Abend verspricht also brachiale Metalcore-Gewalt voller Breakdowns, atemberaubender Soli und fliegender Haare. Insbesondere die teilweise jahrelange Freundschaft der Bands untereinander verspricht ein einmaliges Klima und eine großartige Show. Also seid dabei und bringt mit dieser genialen Bandkombination die Hallen zum Beben!

Hier die Daten im Ăśberblick:





25.01.2019 Hamburg, Sporthalle

26.01.2019 Leipzig, Arena

27.01.2019 Frankfurt, Jahrhunderthalle

08.02.2019 Köln, Palladium

09.02.2019 Köln, Palladium (Zusatzshow)

11.02.2019 Stuttgart, Hans-Martin- Schleyer Halle

15.02.2019 MĂĽnchen, Zenith

17.02.2019 Wien (AT), Gasometer

Tickets gibt es ab 49,00€ bei Impericon, Eventim und an vielen Vorverkaufsstellen.