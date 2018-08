Nach einigen Festivals und einem neuen Album, das am 03.08.18 das Licht der Welt erblickte und sogleich auf Platz 6 der deutschen Charts einstieg, werden die Dark-Rocker der Band LORD OF THE LOST im Oktober 2018 auf Europatour gehen. Dabei wird das Konzert in Hamburg am 27.10.2018 mit Sicherheit einen krönenden Abschluss ihrer Deutschlandkonzerte bilden, denn Hamburg ist der Heimathafen. Die Lords haben über die letzten Jahre hinweg einiges erreicht und spielten sich durch die verschiedensten Gebiete direkt ins Herz der schwarzen Szene. Mit ihrem nunmehr 8. Studioalbum “Thornstar” haben sich LORD OF THE LOST wieder einmal neu erfunden. Von daher kann man auch dieses Mal ein musikalisches Feuerwerk auf der Bühne erwarten. Ein gutes Jahrzehnt bespielen LORD OF THE LOST die Bühnen Europas (auf dieser Tour erstmalig in Frankreich, Spanien und Großbritannien) und werden es nicht leid, uns musikalisch immer wieder eine zu verpassen. Wer schon einmal einen Vorgeschmack auf die Show der Darkrocker erhaschen will, kann sich den Auftritt der Band auf dem diesjährigen Mera Luna in der NDR Mediathek ansehen. Es wird im Herbst viele gute Gelegenheiten geben, LORD OF THE LOST live zu bewundern. Nutzt also eure Chance und geht zu einem der diversen Konzerte. Mit SCARLET DORN, einer aus Hamburg stammenden Band, haben LORD OF THE LOST zudem einen sehr würdigen Support gefunden. Die Tickets erhaltet Ihr zum Preis von 29,20 € bei EVENTIM.

Die Lords fahren für Euch folgende Städte an:

04.10.2018 Frankfurt / Batschkapp

05.10.2018 Hannover / Musikzentrum

06.10.2018 Berlin / Columbia Theater

11.10.2018 Nürnberg / Hirsch

12.10.2018 Köln / Essigfabrik

18.10.2018 Pratteln / Z7 Konzertfabrik

19.10.2018 München / Backstage Halle

20.10.2018 Leipzig / Werk2 – Halle D

27.10.2018 Hamburg / Markthalle