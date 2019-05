8.5.2019, BATTLE BEAST und Special Guest ARION bringen finnischen Metal in der Markthalle. Zwei Jahre ist es her, dass BATTLE BEAST ihren Tonträger ‚Bringer Of Pain‘ im rammel vollen Logo vorstellten. Jetzt war die deutlich größer Venue auch wieder sehr gut gefüllt. Also genau die richtige Entscheidung für die Tour zur neuen Scheibe ‚No More Hollywood Endings‘.





Mit einer halben Stunde Verspätung ging es dann mit ARION, die zum ersten Mal in Deutschland auf Tour sind, los. Moderner Power Metal mit einer kraftvollen Stimme sorgte für gute Stimmung von Anfang an. Die positive Energie der fünf sympatischen Finnen übertrug sich auf das Publikum. Nach 45 Minuten kassierte die Band fetten Applaus für diese erste, aber bestimmt nicht letzte Show in Hamburg!

Dann kamen BATTLE BEAST! Was für ein Empfang! Ein euphorischer Jubel erfasste die ganze Markthalle, als die Band die ersten Töne von ‘Unbroken‘ spielte und dieser wurde noch lauter als Noora Louhimo, die wie angekündigt ein neues schillerndes Outfit trug, anfing zu singen! Ich weiß ja, dass BATTLE BEAST in der Metal Szene umstritten ist. Nicht jede(r) mag den, ich sage es mal despektierlich, Party-Metal der heute Abend zelebriert wird, aber diese Hammerstimme des Ausnahmetalents am Gesangsmikro ist echt Hörens wert!





Und wie oben schon geschrieben, die Markthalle war voll und feierte eine riesen Party! Das lag zum einen an der guten Mischung in der Setliste und zum anderen an der super Bühnenpräsenz der Band. Das Hamburg eh ein gutes Pflaster für die Band ist, hat Noora dann selbst noch zum besten gegeben. Sie sagte unter lauten BATTLE BEAST, BATTLE BEAST rufen aus dem Publikum, das sie das erste Mal an ihrem Geburtstag in Hamburg waren und es auch deshalb immer etwas besonderes sein wird hier zu spielen! Irgendwie merkte man ihr an, dass das ernst gemeint war. Weiter in der Show. Natürlich gab es viele Songs aus der neuen Scheibe ‚No More Hollywood Endings‘, aber immer wieder wurden auch altbekannte Krachen gespielt. Nur das laut geforderte ‚Let it roar‘ kam leider nicht. Dafür gab es viel Spaß beim Workout des Gitarristen, der unendlichviele Liegestützen zum besten gab und eine noch nicht gesehene gute Portion Selbstironie auf der Bühne. ‚Ist das Umhänge-Keyboard Metal‘ war die Frage! Auch dafür feierten wir die Band!

Nach 14 Songs verließ BATTLE BEAST mit dem Song ‚Eden‘ die Bühne. Die Crowd forderte lautstark nach einer Fortsetzung des Konzertes! Wir bekamen noch drei weitere Songs. Die Zugabe wurde mit ‚No More Hollywood Endings‘ eröffnet. Noora bot, am Video zum Song angelehnt, eine krasse Tanzdarbietung. Das kann sie also auch! Es folgte noch ‚King for a Day‘ und wirklich zu Ende ging der Abend mit Konfettiregen zu ‚Beyond the Burning Skies‘.





Mein Fazit:

Ob BATTLE BEAST nun Metal ist oder nicht, klärt sich auch an diesem Abend nicht. Dafür ist ‚ENDLESS SUMMER‘ einfach zu DISCO, aber es ist auf jeden Fall Party-Metal und zwar verdammt guter. Noora kann einfach singen und die Band versteht ihr Handwerk! Die Markthalle jedenfalls hat gefeiert als wäre heute ein Samstag und ich war schon vorm Regen, der mich auf dem Nachhauseweg überraschte, klatsch nass!





Berichterstattung und PhotoCredits: Björn (MetalRollz)