Passend zur Ende Juni erschienenen Platte „Gravity“, darf eine entsprechende Deutschland Tour der Jungs von Bullet For My Valentine natĂŒrlich nicht lange auf sich warten lassen. Deshalb beehren sie Deutschland ab Oktober mit einigen Konzerten.

UrsprĂŒnglich als Coverband gegrĂŒndet, blickt das vierköpfige Waliser Metalcore-Gespann heute auf fĂŒnf eigene Alben zurĂŒck und ihr sechstes Werk „Gravity“ erschien bereits am 29.06. diesen Jahres. Ihr letztes Album „Venom“ schaffte es dabei in mehreren LĂ€ndern auf die Top 3 der Charts, in der Schweiz belegte es sogar Platz 1. Entsprechend hoch waren die Erwartungen an die neue Scheibe, fĂŒr die es aber schon mit den zwei zuvor veröffentlichten Singles bereits einen ersten positiven Eindruck gab.

Trotz dessen der nahezu ausschließliche Klargesang auf eingefleischte Fans zunĂ€chst befremdlich wirkte, ist die Resonanz durchaus positiv.

Aktuell bestreitet die Band einen ausgedehnten Festivalmarathon, auf dem sie sich unter anderem mit MusikgrĂ¶ĂŸen wie Iron Maiden, Guns N‘ Roses oder Ozzy Osbourne die BĂŒhne teilen und alles von Stadien bis hin zu riesigen FestivalgelĂ€nden mit alten und neuen Hits zum Beben bringen.

Nach einer kurzen Pause kehren sie dann fĂŒr ihre Headliner-Tour zurĂŒck, auf der sie mit gewohnter Vielseitigkeit einen Abriss aus knapp 20 Jahren Bandgeschichte geben.

Als Support haben sie dabei die Kalifornier von Of Mice & Men im GepÀck.

Freut Euch also auf einen Abend mit geballter Metalcore-Power und gelegentlichen Verschnaufpausen wÀhrend der nicht minder gewaltigen Balladen!

Sichert Euch also schnell eure Tickets, bevor sie vergriffen sind.

Hier die Daten im Überblick:

24.10 Berlin, Columbiahalle

26.10 Frankfurt, Jahrhunderthalle

27.10 Köln, Palladium

28.10 MĂŒnchen, Zenith

03.11 Leipzig, Haus Auensee

Tickets gibt es ab 44,90€ bei Eventim und an vielen Vorverkaufsstellen.