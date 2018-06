In unserer Rubrik “Newcomer” stellen wir heute die Band UNLINES aus Köln vor. Die Band wurde erst in diesem Jahr gegründet, jedoch haben alle Bandmitglieder in verschiedenen Projekten schon viel Erfahrung vorab sammeln können. Im Juni veröffentlichte man die erste Single mit dem schönen Namen `Sky´. So schön der Name auch ist, so hart kommt der Sound daher. `Sky´ macht mit Powersound und den beiden gegensätzlichen Stimmen sehr viel Lust auf mehr. Die Debüt-Single kann nach einer Woche mit der beachtlichen Anzahl von mehr als 10000 Klicks auf YouTube aufwarten. Nach der Debüt-Single folgt nun auch recht schnell das erste Album mit dem klangvollen Namen `Infinity´. Wie auch der Song `Sky´ wird das Album von der sehr klaren Stimme des Sängers Mico und der brachialen Stimme des Shouters Vince getragen. Nach mehrmaligem Hören entdeckt man immer mehr Feinheiten in den Songs, so dass auch beim wiederholten Male nicht langweilig wird. Mit dem Album wird ein durchgängiger Sound geschaffen, der im Kopf bleibt. Außerdem kann man weder Nacken noch Füße stillhalten. Diese Band hat definitiv sehr viel Potential. Die Album-Releaseparty findet am 21.07.2018 im MTC Colonge statt. Außerdem sind dieses Jahr noch einige Life-Gigs geplant. Also, wer die härtere Gangart liebt, ist hier sicherlich richtig. Seht und hört es Euch doch einmal selbst an! Mein Daumen geht nach oben.

Punkte: 5/6

Autorin: Andrea