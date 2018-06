KILLING JOKE kommen für 5 Konzerte im Oktober diesen Jahres nach Deutschland.

Eine Band, die als “Lieblingsband der Lieblingsbands” betitelt seit nunmehr 40 Jahren begeistert. Die Briten hatten und haben noch heute wahnsinnigen Einfluss auf Bands aus dem Punk, Grunge, Metal, Industrial Metal oder gar Indie-Rock. KILLING JOKE starteten im Jahre 1979 als Post-Punk Band. Mitte der 80er Jahre fand man sie chartorientert auf kommerziellem Wege eher im Brit-Rock-Bereich wieder. Keine Band schaffte es, so viele verschiedene Genre-Bereiche in ihrer Bandgeschichte anzufassen, wie KILLING JOKE. Orientalische Klänge oder aber das teilweise okkulte Zutun Coleman´s schufen eine neue Schublade in der Punk-Rock-Metal-Szene und präsentierte so eine bunte Mischung erfolgreichen Liedguts. Auch Bands, wie z.B. Metallica, Nirvana, Nine Inch Nails, Soundgarden oder aber auch Faith No More zogen aus der Musik KILLING JOKES einiges für ihre eigenen musikalischen Projekte.

1996 wurde es still innerhalb der Band und man entschloss sich zu pausieren. Man widmete sich anderen Projekten mit anderen Musikern oder Soloprojekten. 2002 begann die Band wieder zuzsammen ein weiteres Album aufzunehmen und man startete erneut als Quartett erfolgreich in eine neue Schaffensphase. Eine sehr gute Entscheidung war dies, denn so ist es uns vergönnt, dass die Briten nun im Rahmen ihres 40jährigen Bandjubiläums auch zu uns nach Deutschland kommen. Freuen wir uns auf Hits, wie `Love Like Blood´ oder ´Requiem´ sowie anderer bekannter Songs diverserer Schaffensperioden von KILLING JOKE.

Folgende fünf Städte dürfen die Jubilaren an nachstehend aufgeführten Tagen in Empfang nehmen:

15.10.2018 Hamburg / Markthalle

16.10.2018 München / Neue Theatherfabrik

17.10.2018 Erlangen / E-Werk

19.10.2018 Berlin / Huxleys

28.10.2018 Köln / Live Music Hall

Tickets für die Shows erhaltet Ihr zu einem Preis in Höhe von 29,00 EUR zzgl. Gebühren bei FKP Scorpio oder aber Eventim.