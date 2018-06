Gerade erst ist die letzte Dead Daisies Tour in Deutschland vorbei, da beehrt die fünfköpfige Truppe uns erneut mit einer Tour.

2012 in Australien mit nur zwei Ur-Mitgliedern gegrĂĽndet, bildete sich in schnell eine sechs Mann starke Formation, die mit Richard Fortus (Guns N’ Roses), Dizzy Reed (Ex-Guns N’ Roses) und Marco Mendoza (Ex-Whitesnake/ Thin Lizzy) bekannte Gesichter der Rockszene ihr Eigen nannte.

Nach kĂĽrzester Zeit folgten internationale Shows mit ZZ Top und Aerosmith, wodurch die Band sich einen internationalen Namen machte.

Es folgten weitere Touren mit Bad Company, Lynyrd Skynyrd und Def Leppard. Insbesondere KISS Fans sind die Dead Daisies seit langem ein Begriff, da diese sie immer wieder im Vorprogramm oder gar auf der eigenen Kiss-Cruise mitnehmen.

Nach einigen weiteren Besetzungswechseln, in deren Verlauf unter anderem Mitglieder von Guns N’ Roses, Rolling Stones oder The Cult in der Band spielten, bestehen sie nun aus: Marco Mendoza (Ex-Whitesnake/Thin Lizzy), Doug Aldrich (Ex-Whitesnake/Dio), Deen Castronovo (Ex-Journey/ Bad English), John Corabi (Union/ Ex-Mötley CrĂĽe) und GrĂĽndungsmitglied David Lowy.

Anfang April erschien mit “Burn it Down” ihr viertes Studioalbum, welches in gewohnter Weise den klassischen Hard Rock der 1980er Jahre mit dem bombastischen Sound neuerer Produktionen vereint. Dabei stellen sie erneut unter Beweis, dass sie nichts verlernt haben und packen mit noch virtuoseren Gitarrenriffs und einem noch härteren Sound sogar noch eine Schippe oben drauf.

Nach dem sie im Laufe ihrer Deutschland Tour im April und Mai schon einige Locations zum Beben gebracht haben, kehren sie im Juli für 5 weitere Daten nach Deutschland zurück. Insbesondere ihre bekannte Fannähe und die jahrlelange Bühnenerfahrung der Mitglieder versprechen einen grandiosen Abend.

Hier die Daten im Ăśberblick:

18.07 Karlsruhe, Substage

20.07 Burglengenfeld, VAZ Veranstaltungszentrum

21.07 Aschaffenburg, Colos-Saal

24.07 SaarbrĂĽcken, Garage

25.07 Ludwigsburg, Rockfabrik

Tickets gibt es ab 33,90€ bei Eventim und an vielen Vorverkaufsstellen.

Wer also die letzte Tour verpasst hat oder einfach nicht genug bekommen kann, sollte sich diese Chance keinesfalls entgehen lassen!