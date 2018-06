Zum bereits 21. Mal findet vom 26.07.-28.07.2018 die wohl “größte Gartenparty der Welt” im idyllischen Brande-Hörnerkirchen (oder auch Firehorn-Churches – so erzählt es uns zumindest der Google-Translater) statt. Auf dem ehemaligen Hofgelände wird wieder einmal fĂĽr ein paar Tage ein Ort geschaffen, der die Metalheads glĂĽcklich macht. Metalheads aus aller Welt sind hier anzutreffen. Das HEADBANGERS OPEN AIR ist fĂĽr viele Metal-Pilgerer der erste Stop vor dem danach folgenden Wacken Open Air, was quasi gar nicht so weit weg ist. But first: Headbangers Open Air !

Das diesjährige Billing des HOA reicht wie immer von lokalen Bands, über hoffnungsvolle Newcomer, bis hin zu Legenden der 80er und 90er Jahre. Eigentlich das norddeutsche Pendant zum Keep It True Festival in Lauda-Königshofen. Die umliegenden Felder dienen als Park- und Campingplatz. Was damals einst im Garten des Betreibers Thomas Tegelhütter begann, hat sich über diese lange Wegstrecke mehr als etabliert. In wunderschöner Natur gelegen, bekommt man zu einem absolut fairen Preis 3 Tage lang die „volle Heavy Metal-Breitseite“. Das Parken und Campen ist im Eintrittspreis von 54,00 Euro bereits enthalten. Ebenfalls ist es möglich gegen Entgelt sein eigenes Dixi zu ordern. Kulinarisch ist ebenfalls mit einigen Ständen fürs leibliche Wohl gesorgt. Es fehlt einfach an nichts.

In diesem Jahr dĂĽrft Ihr Euch freuen auf Bands, wie z.B. LOUDNESS (sie waren ja bereits im letzten Jahr bei der 20 Jahre-Jubiläumssause mit am Start). In diesem Jahr fahren sie auf mit ihrem “The Law of Devils Hand ” & ” Disillusion” Set. Weiter darf man gespannt sein auf TKO – hier mit ihrem Set “In your Face“. Auch fĂĽr Lips, Robb und Chris von ANVIL ist es klar, beim legendären Headbangers Open Air ihre 40 Jahre „on stage“ zu feiern.

RIOT wollen ebenfalls mit ihren Fans ordentlich feiern und in ihrem Falle sind es sage und schreibe 30 Jahre “Thundersteel”.

Weiter werden dann noch die Haare geschüttelt zu Songs von MANILLA ROAD , GIRLSCHOOL, TYRANT (USA) , TANKARD , DARKNESS and many more.

EINLASS:

Do. 26.07.2018 ab 16.30 Uhr

Fr. 27.07.2018 ab 11.00 Uhr

Sa. 28.07.2018 ab 11.00 Uhr

Tickets gibt es noch unter http://veranstalter.wixsite.com/h-o-a/tickets

Die Running Order erscheint dann Anfang Juli auf der Website des Headbangers Open Air

Um es mit den berĂĽhmten vier Worten des HOA zu sagen:Â MAKE THIS GARDEN BURN !!!