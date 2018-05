CASTLE ROCK XIX 29.06.2018 – 30.06.2018 Mülheim an der Ruhr

Zum neunzehnten Mal öffnet das Schloss Broich in Mülheim Ruhr seine Tore. Im historischen Ambiente des Schlosshofes findet jedes Jahr eines der schönsten, familiärsten und gemütlichsten Festivals in NRW statt. Auch dieses mal mit einem gelungenen Line-up für Liebhaber düsterer Rocksounds. Kutte trifft Latex trifft es wohl genauer. 13 Bands an 2 Tagen, viel Pyros, guter Sound, kalte Getränke was will man denn mehr. Also nix wie hin !!

Running Order:

Freitag, 29.06.2018

16:30 – 17:10 MicroClocks

17:30 – 18:10 Harpyie

18:30 – 19:10 Cypocore

19:30 – 20:20 Stahlmann

20:45 – 22:00 Pain





Samstag, 30.06.2018

12:15 – 12:55 Seelensturm

13:15 – 13:55 Another Tale

14:20 – 15:00 Godex

15:25 – 16:10 Heimataerde

16:35 – 17:20 Beauty Of Gemina

17:45 – 18:45 Tanzwut

19:10 – 20:10 Evergrey

20:40 – 22:00 Lacuna Coil





Tickets: Erhältlich an allen AD Ticket – Vorverkaufsstellen oder online!