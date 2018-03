Zu Gast bei dem YouTuber DARK SIFFLER

Siffler ist ein Festivalguru, meist ĂŒberall anzutreffen und allseits beliebt.

Aus diesem Grunde habe ich ihn fĂŒr euch unter die Lupe genommen und ein Interview mit ihm gemacht.

NatĂŒrlich vor laufender Kamera, wie es sich fĂŒr einen YouTube Star gehört. Ich gebe zu, etwas nervös war ich ja schon. Das Ergebnis seht ihr hier:

Bayernbrille auf und los gehts!

Du bist ĂŒberall auf Festivals unterwegs. Gibt es da ĂŒberhaupt noch Zeit fĂŒr Party?

DarkSiffler: Ja, definitiv. Ich bin viel auf Festivals unterwegs. Nicht auf allen, das geht leider Urlaubstechnisch gar nicht, man hat ja noch ein anderes Leben außer Festivals. Aber: Wenn ich auf einem Festival bin, will der Veranstalter von mir, dass ich das Festival lebe wie ein FestivalgĂ€nger. Also natĂŒrlich mach ich Party, sonst kann ich ja nicht berichten, wie es einem FestivalgĂ€nger auf einem Festival geht. Und genau das schĂ€tzen die Veranstalter bei mir, dass ich quasi aus dem Volk raus spricht und nicht irgend ein VIP bin, der mal eben kurz vom Hotelzimmer los geht und ein Konzert ansieht und wieder heim fĂ€hrt.

Was hat dich dazu bewegt, „Dark Siffler“ zu machen. Wie kam es dazu?

DarkSiffler: UrsprĂŒnglich entstand der Kanal 2007 als Promotionkanal fĂŒr meine Band. Irgendwann löste sich die Band auf. Ich hab dann YouTube geschaut, zu der Zeit war das eben so. Damals gab es da die Cold Mirror, die hat richtig coolen Content gemacht. Da fiel mir auf, dass man sich auf YouTube richtig gut verwirklichen und so hab ich dann begonnen, mit so bayrischem Zeug halt. Also ganz schlechte alte Videos von mir, kann man sich gerne mal anschauen wenn man mag. Man hat sich dann halt weiterentwickelt und irgendwie bin ich dann in die Festivalschiene gerutscht und seitdem fĂŒhle ich mich da wohl.

Du hast schon sehr viele Videos gemacht. HÀttest du die Chance, eine Band zu treffen, deine Lieblingsband, wer wÀre das?

DarkSiffler: Also ich bekomme ja immer mal wieder CDs zugeschickt, auch von Promotionfirmen. Diese Firmen fragen dann eben auch „Hey, hast du Bock nach MĂŒnchen zu fahren und dort ein Interview mit Band A, B, C zu machen?“. Ja, es wĂ€r schon lustig, das Problem ist aber, dass ich selber keine Interviews lese (außer es betrifft mich natĂŒrlich selber). Es ist halt so, dass ich, wenn ich mit jemandem spreche, der kein Deutsch versteht, ist es schwierig, die Fragen so rĂŒberzubringen. Ich denke mir, eine Band sitzt da, bekommt in hundert Interviews hundertmal die gleichen Fragen, da lass ich das einfach lieber professionellen Menschen wie dich machen, wo man sich hinsetzt und wirklich vorher recherchiert.

Frage von DarkSiffler an mich: Wie viel Recherche oder Zeit hast du in dieses Video investiert?

Batsy: Ich bin mal ehrlich, eigentlich schon sehr viel Zeit. (1 Monat um genau zu sein!). Es ist schwierig, da du ja keine Band hast in dem Sinne, das heißt, man muss sich halt in die Materie einlesen, schauen, was du zu bieten hast. YouTube ansehen und so weiter.

DarkSiffler: Du hast dir meine Videos ansehen mĂŒssen?

Batsy: Jedes einzelne. Und ich habe es ĂŒberlebt. Also bis jetzt geht es mir noch gut!

DarkSiffler: Genau das ist ja mein Problem: Ich kann die Zeit nicht investieren. FĂŒr mich ist alles andere im Moment einfach wichtiger. CD Reviews zum Beispiel, das ist echt eine Aufgabe fĂŒr mich, weil ich noch nicht genau weiß, wie ich das umsetzen kann. Aber das kommt auf jeden Fall auch noch.

Was macht fĂŒr dich guten Metal aus?

DarkSiffler: Guter Metal muss mich gefĂŒhlstechnisch berĂŒhren. Jede Art von Metal ist willkommen. Ich muss dann aber schon da sitzen und mir denken „wow
 cool, ich verstehe, was die Band von mir will!“. Letztes Mal, wo wir gemeinsam auf dem Konzert waren, bei der DEATHNATION, da war eine Band auf der BĂŒhne, ich weiß nicht, was die gesungen haben, ich stand vor der BĂŒhne und war den TrĂ€nen nahe, es war einfach so emotional! Hab mir auch gleich eine CD gekauft. Wie gesagt, es ist nicht wichtig, welche Richtung vom Metal das ist. Metalcore zum Beispiel ist bei mir im Moment voll im Trend. Dieses Geschrei, ich lass ja selber gerne Frust ab. Dazu kommt dann noch ein emotionaler klarer Gesang (der natĂŒrlich gut sein muss). Das ist das, was mich einfach wahnsinnig berĂŒhrt. Der Text muss fĂŒr mich persönlich nicht sehr tiefsinnig sein, es reicht, wenn Melodie und Textklang passen. Und so sollte Metal sein! Man soll nicht immer in einem Genre festhĂ€ngen.

Batsy: „Metalheads sind da eigentlich aufgeschlossener, oder?“

DarkSiffler: Naja, also wenn ich mir da gewisse Facebook Kommentare durchlese
 es gibt natĂŒrlich da und da Idioten.

Es steckt unglaublich viel Arbeit in einem YouTube Video (vor allem, wenn es gut ist). Wie lange brauchst du von Beginn bis Ende, bis ein Video fertig ist?

DarkSiffler: Also wenn ich einen Text brauche, wie fĂŒr mein Video „Es nervt“ zum Beispiel, dann schreibe ich vorher tatsĂ€chlich einen Text dafĂŒr. Ich will ja schließlich etwas Sinnvolles erzĂ€hlen. DafĂŒr setze ich mich dann auch zwei Stunden hin fĂŒr einen Text. Habe ich den Text und er gefĂ€llt mir, beginne ich das Drehen. Das dauert dann meistens eine halbe Stunde oder so, das ist am Wenigsten Arbeit. Du wirst das ja selber sehen: Das Video dauert am Ende so zehn Minuten, vielleicht mehr und wir reden jetzt aber eine gute Stunde. Was wirklich Zeit braucht ist der Schnitt. DafĂŒr brauche ich dann auch mal ein paar Stunden, je nachdem, wie viel Effekte und Sachen ich noch einbauen will in das Video. Ich halte es halt so einfach wie möglich, damit der Aufwand gering ist. Ich finde ja, die Videos sind so auch ganz okay.

Welches war das beste Konzert ever fĂŒr dich?

DarkSiffler: Ich kann mich noch ganz genau dran erinnern. Das war vor zwei, drei Jahren, BULLET FOR MY VALENTINE in MĂŒnchen. CALLEJON war Vorband. Ich war mitten im Moshpit unterwegs, das hat so mega Spaß gemacht, es war so cool. Seitdem war es auch nie mehr so special. An manche Konzerte erinnert man sich eben sehr gut.

Hattest du schon einmal die Ehre, eine Lieblingsband von dir live zu treffen? Backstage, etc?

DarkSiffler: Leider nicht, nein. BULLET FOR MY VALENTINE ist eine meiner Lieblingsbands. Wenn ich die treffen wĂŒrde, hĂ€tten wir wieder das Problem mit der VerstĂ€ndigung. Da mĂŒsste ich mich wirklich zwei, drei Stunden mit denen hinsetzen und eine Maß nach der anderen trinken und einfach Spaß haben mit den Jungs. Sowas filmen wĂ€re schon cool, jedoch ist das Problem bei so großen Bands, dass sie nach dem Auftritt meistens wieder in den Tourbus mĂŒssen und ab zur nĂ€chsten Location. Ich wĂŒrde einfach gerne die Person hinter der Musik kennenlernen, Ein Fangirl bin ich jetzt auch nicht so wirklich, ich falle nicht in Ohnmacht oder beginne zu kreischen.

Bist du alleine unterwegs oder gibt es da jemanden, der dich unterstĂŒtzt?

DarkSiffler: UrsprĂŒnglich hatte ich ein Team von vier Leuten. Einer meiner besten Freunde macht die Kamera, das ist der berĂŒhmte „Kamera Mani“, den ich immer wieder in meinen Videos lobe. Mani ist einfach lieber hinter der Kamera und seit ich das mache mit YouTube ist der mit dabei. Er sagte mir mal „Siffler, deine Videos sind grottig. Ich mache fĂŒr dich die Kamera“. Seitdem ist er dabei, auf Festivals sowieso. Mani wird auch mit mir akkreditiert, Deshalb schau ich drauf, dass der immer mit dabei ist. NatĂŒrlich kann es mal sein, dass ich alleine unterwegs bin, da weiß ich jedoch nicht, wie ich das selber umsetzen kann. Da kommen dann meistens nur irgendwelche Festivalreviews dabei raus, wo ich dann die Impressionen filme und einblende.

Wie weit wĂŒrdest du fĂŒr ein Konzert maximal fahren?

DarkSiffler: Gute Frage. Ich fahre gerne mal eine Stunde oder zwei, wenn halt ein Schlafplatz vorhanden ist, vor allem, wenn ich neue Leute kennenlerne. Wenn mir etwas angeboten wird, fahr ich auch mal vier Stunden, das ist kein Problem.

Da gibt es ja ein sehr sehr großes Festival in Deutschland, ich will jetzt keine Namen nennen, das ist mir tatsĂ€chlich zu weit weg. Acht Stunden mit dem Auto, das ist einfach ein StĂŒck. Das Weiteste fĂŒr ein Festival ist zum Beispiel das ROCK HARZ Festival, das sind ungefĂ€hr viereinhalb Stunden weg. Das ist auch eines meiner Lieblingsfestivals.

Siffler, du kannst kochen. Heißt das, du könntest theoretisch als Mann alleine ĂŒberleben?

DarkSiffler: NatĂŒrlich! Ich ĂŒberlebe, ich bin da. Wie jeder weiß, hab ich auch ein Bisschen was auf den Rippen, das liegt daran, dass ich tatsĂ€chlich gut kochen kann. Deshalb koche ich auch das, was mir am Besten schmeckt, weshalb ich dementsprechend viel esse.

Das heißt, dass du auf einem Festival weder verloren gehst noch verhungerst?

Dark Siffler: Also einen Essensstand finde ich immer. ROCK HARZ zum Beispiel: Da bin ich mit einer Gruppe unterwegs, alles meine Freunde, ja, schon fast Familie, da wird dann richtig aufgekocht! Knödel mit Champignonsauce zum Beispiel. Wir alle sind so eingestellt. Man muss nicht immer dieses ungesunde Essen zu sich nehmen, man kann sich sehr gut selber versorgen. Auch, wenn das Festival mal eine Woche dauert, kann man auch Eingefrorenes mitnehmen, das wissen nur die Wenigsten. Es ist ein Aufwand, wenn man sowas vor hat, wir machen das aber sehr gerne, jeder von uns kann kochen. Viele behaupten ja, Raviolidosen auf Gaskocher wÀre kochen. Lasst es. Bitte.

Wo siehst du dich in fĂŒnf Jahren?

DarkSiffler: Ich denke mal, immer noch hier. YouTube werde ich nicht aufhören, nur weil ich alt werde. Auch die Festivals werde ich weiterhin besuchen. Ich habe schon so oft gehört „ich bin zu alt fĂŒr Festivals“. Nein. Zu alt gibt es nicht. Was ich weiterhin auf YouTube mache, ob es irgendwann in eine andere Richtung geht, zeigt die Zeit, fĂŒnf Jahre sind ĂŒberschaubar, wenn ich so an die letzten fĂŒnf Jahre denke, was da alles passiert ist. Es hat sich so viel verĂ€ndert, ich habe mich verĂ€ndert, man wird Ă€lter, Kreuzschmerzen kommen und so weiter. Also teilweise weiß ich nicht mal, was nĂ€chste Woche passiert. Es ist schwierig, auf diese Frage eine richtige Antwort zu finden, weshalb ich da lieber ein Bisschen drum rum rede.

Ich habe jetzt noch zehn Shorties vorbereitet fĂŒr dich.

Das heißt: Ich stelle dir zehn Fragen zwischen A und B und du antwortest so schnell du kannst, ohne darĂŒber lange nachzudenken.

1. Pizza oder Burger?

DarkSiffler: Burger

2. Heavy Metal oder Glam Metal?

DarkSiffler: (ringt nach Luft) Glam Metal.

3. Bier oder Wein?

DarkSiffler: Bier.

4. Schwarz oder Weiß?

DarkSiffler: Schwarz.

5. SĂŒĂŸ oder Sauer?

DarkSiffler: SĂŒĂŸ.

6. Horror oder Komödie?

DarkSiffler: Horror.

7. Arnold Schwarzenegger oder Vin Diesel?

DarkSiffler: Schwarzenegger.

8. Pick-Up Truck oder Sportcoupé?

DarkSiffler: Pick-Up Truck.

9. Sommer oder Winter?

DarkSiffler: Sommer.

10. Duschen oder Baden?

DarkSiffler: Alleine oder zu zweit? (Wir lachen)

Batsy: Kannst du Perlen tauchen?

DarkSiffler: ich kann Blubber blasen!

An dieser Stelle nochmal danke an dich, DarkSiffler, dass du dir die Zeit genommen hast. Und vor allem danke fĂŒr die mega gute Pizza.

Wir sehen uns baldmöglichst.

DARK SIFFLER YouTube, Facebook.