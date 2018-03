Wer kennt sie nicht die Hits dieser Band? `Youth Gone Wild`, `I Remember You`, `18 And Life` oder `Monkey Business`? Wer kennt nicht den charismatischen Sänger Sebastian Bach? Natürlich! Ich spreche hier von der amerikanischen Band SKID ROW, die damals zu den wichtigsten Vertretern der Hair-Metal-Szene gehörten.

Lange Zeit war es ruhig um die Band, doch jetzt jedoch im Jahre 2018 kommen sie auf große Europatournee, wobei sie auch sieben Konzerte in Deutschland absolvieren. Als Sänger Johnny Solingern im Jahre 2015 die Band verließ, dachte viele an eine Reunion mit Ex-Sänger Sebastian Bach. Doch die Band holte den Ex-DRAGONFORCE Sänger ZP Theart mit an Bord. Sind wir gespannt auf die Konzerte!

Mit im Gepäck haben sie als Special Guests die deutschen Rock´N Roller  DOUBLE CRUSH SYNDROME und die britischen Bluesrocker von DIRTY THRILLS!

29.04. Wiesbaden – Schlachthof

30.04. Freiburg – Musikkeller

01.05. Bochum – Zeche

02.05. MĂĽnchen – Backstage Werk

04.05. Regensburg – Uni Mensa

05.05. Telfs – Rathaussaal

07.05. SaarbrĂĽcken – Garage

Tickets gibt es wie immer bei www.eventim.de