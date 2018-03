Stillstand und Heimkehr

Lohnt es sich ĂŒberhaupt, eine EP mit zwei Songs zu veröffentlichen? Kann so eine EP die QualitĂ€t eines potentiellen Albums erahnen lassen? GenĂŒgen 20 Minuten Spielzeit bei zwei StĂŒcken, um eine dichte AtmosphĂ€re zu erzeugen? Die simple Antwort lautet: ja, der Trip in die postapokalyptische Welt in Richtung Einsamkeit lohnt sich!

Wenn die Seele in einem Meer von Einsamkeit ertrinkt und Hoffnung und das Leben selbst gleichermaßen fern sind , spĂŒrt man den KĂ€fig der Isolation lediglich als unangenehmen Beigeschmack. Dieses GefĂŒhl in Gedichtform trĂ€gt bereits eine schwere Last, wird hier in Form von `An Den Schwarz Besandeten Gestaden` eindrucksvoll zelebriert. Sanfte Wellen umgarnen die Ohren und tragen tiefe Geheimnisse in sich, die sich in verzweifelten Screams entladen. TiefgrĂŒndig, aber ohne zu viel musikalischen Ballast legen EĂŻs die Black Metal Karten auf den Tisch und ergĂ€nzen durch leichte Ambient EinschlĂ€ge. Die Emotionen werden sehr stark transportiert, ehe sie in einer TodesdĂ€mmerung sanft erfrieren.

Der Titeltrack ist das beste Beispiel, daß Black Metal gleichzeitig introvertiert und wutentbrannt sein kann. Die Gitarren stampfen wĂŒtend auf dem Boden, wĂ€hrend eine schon fast ruhige Stimme die Textzeilen krĂ€chzt. Insbesondere die leisen Zwischentöne lassen den Song in unterschiedlichen Facetten erstrahlen, und entfĂŒhren die Gedankenreisen irgendwo zwischen Agonie und Einsamkeit. Besonders in Kombination mit dem Albumcover, entfaltet der Song seine gesamte Kraft und brettert sich erbarmungslos durch unterschiedliche GefĂŒhlsebenen. Gerade das GefĂŒhl, das hier transportiert wird, ist das, was vielen Black Metal Bands heute abhanden gekommen ist und hier sehr hoch im Kurs steht.

Fazit: Hier wurden Emotionen auditiv eingefangen und durch Nihilismus, Einsamkeit und Abkehr („fort von den Menschen“) verstĂ€rkt. Der inneren Rebellion gegenĂŒber dem Gesamtbild der Menschheit und der Fokus auf das eigene Selbst wurde hier ein eindrucksvoller Soundtrack verpasst, der auf das Album neugierig macht. Die EP ist definitiv Pflicht fĂŒr jene, die Black Metal nicht nur mögen, sondern die Emotionen intensiv erleben möchten.

4 von 6 Punkten

Radu