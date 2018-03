Zwar schon ein Weilchen her, aber dennoch möchte ich Euch vom Konzert von STEEL PANTHER am 08.02.2018 im LKA Longhorn in Stuttgart berichten.

Die STEEL PANTHERS waren auf ihrer “Lower The Bar Tour”. Eigentlich solltes dieses Konzert in der Porsche Arena stattfinden, wurde jedoch kurzfristig verlegt in das LKA und somit war es an diesem Abend dort gerappelt voll.

Special Guest war die Band FOZZY. Vielleicht kennt der eine oder andere den Sänger dieser Band. Hierbei handelt es sich um keinen Geringeren als den Starwrestler Chris Jericho.

FOZZY leisteten für STEEL PANTHER bereits eine klasse Vorarbeit und heizten schon einmal Publikum und Räuimlichkeiten ein. Man konnte kaum still stehen bei `Judas´, `Sin and Bones´ oder dem ABBA-Klassiker

`SOS´. Wirklich sehr gut dieser Auftritt.

Ohne Verzögerungen kamen dann endlich die Headliner. STEEL PANTHER betraten die BĂĽhne und das weibliche Publikum zeigte bereits ihre Emotionen – die eine mehr, die andere weniger.

Es folgte wahrlich eine Glam-Metal Show der 80er-Jahre vom Feinsten. Viel nackte Publikumshaut konnte man an diesem Abend sehen. Sicherlich auch immer wieder eine Freude fĂĽr die Band.

Mit ihrem Song `Eyes of a Panther´ eröffneten sie ihre Show. Weiter ging es mit `Goin in the Backdoor´ und `Crazy Train´ (einer Ozzy Osbourne Covernummer).

Die Fans rasteten total aus. Es war eine große bunte Party und alle Besucher schienen begeistert und sangen lauthals all die ihnen bekannten Songs der Panther mit.

Es folgten noch `Asian Hooker´, `Tomorrow Night´ oder auch `Wasted too much Time´ (bei diesem Song hatte ja bekanntlich die Band STONE SOUR mitgewirkt). Umso später es wurde, umso wilder wurde es und eigentlich wartete jedes Groupie Girl auf den einen besonderen Song. Kenner der Steel Panther Konzerte wissen, dass nun `17 Girls in a row´ folgte.

Und natĂĽrlich holten Michael, Satchel, Stix und Lexxi 17 heisse halbbekleidete Mädchen auf die BĂĽhne. Tja Leute, was soll ich Euch sagen. 17 heisse Mädels sprangen auf die BĂĽhne und ratet mal wer unter diesen 17 Girls war? Ich selbst – natĂĽrlich immer noch angezogen – dennoch sexy durfte ich mit auf die BĂĽhne. Wie geil war das denn? Das machte diesen Abend fĂĽr mich zu einem absolutem Higlight. Es wurde weiter tanzend gefeiert und die 17 Schönheiten tanzten noch weiter zu `Gloryhole´.

Fazit dieses Abends: STEEL PANTHER wissen  sich selbst nicht allzu zu ernst zu nehmen. Das ist das, was ihre Shows dann letztendlich glitzernd bunt und spaßig macht.

Bei diesen Konzerten gibt es halt Musik und gute Songs, aber im Vordergrund steht natürlich eine bombastische Hair-Metal-Party.