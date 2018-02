Nachdem IN THIS MOMENT im Sommer 2017 ihr neues Album „Ritual“ veröffentlichten, hoffte man, dass sie mit diesem auch auf Tour gehen würden und ebenfalls Deutschland aufsuchen. Nun wurden drei Headliner-Konzerte in deutschen Clubs angekündigt. Nachdem in den letzten Jahren angekündigte Konzerte hier kurzfristig abgesagt wurden, sollten wir nun hoffen, dass dies nicht wieder passiert und man endlich in den Genuss kommen kann, Maria Brink und Gefolge „on stage“ endlich einmal wieder zu erleben. Mit dem neuen Album kommen sie okkultig und spirituell daher. Fans dieser Band wissen nur zu gut, dass Hauptaugenmerk auf Frontfrau Maria Brink lastet. Mit ihrer Stimme, die gutteral growled, screamed, rauchig kratzt, aber wiederum auch mit kraftvollem Klargesang daher kommt, ist sie im Bereich Female-Gesang schon eine gewisse Ausnahme, die einfach auffällt. Sozusagen etwas Heisses fürs Auge und Tolles für die Ohren. Neben neuen Songs dürfen wir uns sicherlich auf geile Songs der sehr starken Alben „Beautiful Tragedy“ aus dem Jahre 2007 oder aber auch „Blood“ aus dem Jahre 2012 freuen. Die damals im Metalcore gestartete Band ist über die Jahre gereift und hat sich nunmehr mehr dem Hardrock oder aber auch teils dem Doom verschrieben und kann mit Sicherheit auch neue Fans erreichen. Einmal live erleben ist unseres Erachtens ein Muss.

In diesem Jahr werden IN THIS MOMENT ebenfalls Ende Juni beim With Full Force Festival auftreten und vor diesem Termin die nachfolgend aufgeführten drei Clubs rocken.

12.06.2018 Köln, Luxor

14.06.2018 München, Backstage Halle

20.06.2018 Hamburg, Grünspan

Also, wir dürfen gespannt sein. Bei der geringen Anzahl von Auftritten hier in Deutschland, sollte man auch möglichst schnell sein, sich ein Ticket zu besorgen. Tickets gibt es für 29,50 €uro zzgl. Versandkosten bei https://hamburgkonzerte.de/konzerte/in-this-moment/