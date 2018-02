Nach Hessen geht es! Genau genommen nach Fritzlar, zum ROCK AM STÜCK. 10 Jahre werden gefeiert und das ordentlich, wie es sein muss.

Gewachsen ist das ROCK AM STÜCK über die Jahre (2017 waren es ca. 3000 Besucher) und mit jedem Jahr wird es besser und professioneller. Ideal gelegen inmitten Deutschlands ist es gut erreichbar aus allen Richtungen und es liegt so wunderschön im Grünen.

An 3 Tagen werden in diesem Jahr 23 Bands die Bühne rocken. Ein besonderer Anlass bringt besondere Acts mit sich. Von daher dürfen in diesem Jahr als Headliner ACCEPT begrüßt werden Außerdem mit am Start ICED EARTH, DORO, TANKARD, COMBICHRIST, UNANTASTBAR, CULTUS FEROX, DIABLO BLVD, GOITZSCHE FRONT, NITROGODS, WOODRAGE, MONSTAGON, KILLUS, LAST JETON, KRASH KARMA, SQUELER, THE HEADLINES, TONTOURISMUS, DEVILUSION, LOCAL BASTARDS, PROJEKT SOUND SALAT, TONLOCH.

Passend zum Jubiläum wird auch die Open Air Stage um einiges größer werden und der Campingground erhält in diesem Jahr Duschcontainer. Stück für Stück wächst das ROCK AM STÜCK. Das war bereits schon zu erkennen, als die Early Bird Tickets bereits nach kürzester Zeit vergriffen waren. Am Donnerstagabend wird es die Warm-Up-Party im Beergarden des Festivalareals geben, hier rocken dann u.a. schon einmal für Euch die NITROGODS oder aber auch die Berliner von CULTUS FEROX.

Besucherfreundliche Preise locken ansonsten an diverse Food- und Getränkestände. Kleine Pyroshows auf dem Gelände bieten zwischendurch ebenfalls etwas fürs Auge. Am Samstag wird dann das Festival alljährlich mit einem tollen Feuerwerk beendet.

Mit einem Festival-Kombi-Ticket (das All-Inklusive-Paket inkl. Camping) liegt das ROCK AM STÜCK bei einem absolut guten Preis von 55,– Euro. Tagestickets für jeweils Freitag und Samstag bekommt Ihr für 30,– Euro und der Warm-Up-Donnerstag liegt beim Tagesticketpreis von 15,– Euro.

Tickets sind erhältlich unter https://www.metaltix.com/rock-am-st-ck-2018-tickets-32400.html

Weitere Informationen und News zum ROCK AM STÜCK gibt es auf der Website des Festivals: http://rock-am-stueck.de/

Wenn es also einmal kleiner und gemütlicher, aber trotzdem rockend und fetzig sein darf, dann ist für Euch dieses Festival eine tolle Erfahrung und wer weiss, vielleicht wird es für den einen oder anderen eine dauerhafte kleine Sommerreise zum ROCK AM STÜCK. Also, los geht es! Tickets sichern und mitfeiern !!!