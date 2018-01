Eigentlich kann ich es ja selbst nicht glauben, dass das geklappt hat, aber ich habe hier exclusiv f├╝r euch mein Interview mit einer meiner Lieblingsbands: SOIL! (Danke an dieser Stelle an Anna Walter von AFM Records, dass du mir das erm├Âglicht hast!)

Tim King, der Bassist, hat sich die Zeit genommen, und mir ein paar Fragen beantwortet.

2017 war das Jahr, in dem SOIL ihr 20 j├Ąhriges Jubil├Ąum feierten. Wie f├╝hlt sich das an, wenn man so weit kommt als Band?

20 Jahre sind so ein Meilenstein! Ich dachte nie, dass wir 5 Jahre bestehen w├╝rden, geschweige denn 20! Es ist einfach so ein tolles Gef├╝hl und eine Ehre, dass wir das noch immer machen k├Ânnen.

Was w├╝rdet ihr arbeiten, wenn ihr nicht Musik machen w├╝rdet?

Wir alle machen heutzutage Dinge au├čerhalb von SOIL. Es ist zu schwer zu ├╝berleben, nur Musik zu spielen, es sei denn, du tourst 9 Monate im Jahr und das ist einfach zu viel f├╝r uns. Es gibt einige Einschr├Ąnkungen, die nach 20 Jahren kommen! hahaha

Ich habe ein Plattenlabel namens Pavement Entertainment, das ich mit meinem Label-Partner und einem guten Freund f├╝hre. Mark Nawara. Ryan hat gerade ein Musikberatungsunternehmen namens “37 House” gegr├╝ndet und Adam besitzt ein B├╝rom├Âbelinstallationsfirma.

Aber wenn ich nicht Musik machen w├╝rde, w├╝rde ich zur Marine gehen oder ans Meer. Das ist eine Leidenschaft von mir au├čerhalb der Musik.

Denkt mal an eure fr├╝hen Jahre. Was w├╝rdet ihr einem jungen Musiker sagen? Habt ihr irgend welche Ratschl├Ąge?

Die Dinge haben sich so sehr ver├Ąndert, seit wir junge Musiker waren, also was wir getan haben, um es damals “zu machen” funktioniert nicht in der heutigen Welt. Mein bester Rat ist, gute Musik zu machen. Nicht gute Musik. Tolle Musik. Dann ist es eine Unmenge an Kleinarbeit in Social Media und Marketing, um deinen Namen zu bekommen und gesehen zu werden.

Zweitens, nachdem du angefangen hast, loszulegen und eine Basis aufgebaut hast, brauchst du ein Team auf deiner Seite, um gef├Ârdert zu werden und das n├Ąchste Level zu erreichen. Ein Plattenlabel ist ideal, wenn ihr von einem signiert werden k├Ânnt. Jeder denkt, dass man das selbst hinbekommt und kein Label braucht, aber das ist nicht wahr. Label sind immer noch sehr brauchbar und notwendig.

Und ich sage das nicht nur, weil ich eins habe!

Was war das lustigste Ereignis auf Tour ├╝berhaupt?

Oh, da sind so viel, da kann ich nicht mal sagen, welche Geschichte die beste ist. Touring ist, als w├╝rdest du auf ein Rock┬┤n┬┤Roll Sommercamp gehen, mit all deinen Kumpels, nur ohne elterliche Aufsicht.

Es w├Ąre einfach zu viel, dar├╝ber zu schreiben, ├╝ber die lustigen, teilweise dummen Dinge, die wir gemacht haben im Laufe der Jahre.

Vermisst ihr das Tourleben wenn ihr wieder daheim seid?

Es ist so ein zweischneidiges Schwert. In diesen Tagen, wenn ich zuhause bin, m├Âchte ich wieder auf Tour sein, weil ich es satt habe, das Gleiche jeden Tag zu tun. Die Routine. Dann, wenn ich unterwegs bin, m├Âchte ich einfach zu Hause sein und wieder Struktur haben. Hahaha – es ist wie verhext!

Wenn ihr eine Person treffen w├╝rdet, die eurer Album ÔÇ×SCREAM: The EssentialsÔÇť noch nicht angeh├Ârt hat, was w├╝rdet ihr dieser Person sagen, damit sie es kauft?

Es ist die gesamte SOIL-Erfahrung, alles in einer Version zusammengefasst. Es gibt euch Einblick in das, was wir von 1997 bis 2017 bisher erreicht haben. Alles in einem Paket.

Wo seht ihr euch in zehn Jahren?

Hoffentlich k├Ânnen wir uns immer noch als Band zusammenfinden und einige Shows hier und da zum Spa├č spielen. Ich m├Âchte an diesem Punkt weiterhin zum Spa├č spielen.

Wollt ihr euren Fans noch was sagen?

Ja. Danke aus tiefstem Herzen f├╝r 20 Jahre Wahnsinn, Chaos und Metal! Ich liebe euch. Wir w├Ąren jetzt ohne euch nicht hier.

