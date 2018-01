Ihr denkt, es gibt keine Zeitreisen?

Nun, ich belehre Euch hiermit des Besseren. Es gibt sie. Denn ich habe es selbst erlebt.

Es war der 10.01.2018. Mittwoch. Mich erreichte die Meldung, dass die Band GLORYHAMMER nach München kommen würde, ins Technikum. Mein Kumpel war mit am Start, die Stimmung war perfekt.

DENDERA war die erste Vorband, die lauthals ihr bestes gab, gefolgt von CIVIL WAR, die die Stimmung bis ins Unendliche hoch heizten, schließlich war es endlich so weit:

GLORYHAMMER beamten sich auf die Bühne.

„Rise of the Chaos Wizards“, „Legend of the Astral Hammer“ oder „Universe on Fire“ – egal ob Songs oder Bühnenbild – man ist auf diesem Konzert definitiv auf einem anderen Planeten.

Kämpfe mit Goblins, der berühmte Schlachtruf ´HOOT!´ oder die Krönung des Königs,

selten habe ich eine Band gesehen, die mit so einer Leidenschaft und Liebe zum Publikum auftraten.

Der Sänger hatte sogar ´ein biscen Deutsch gelernt´, um seine Fans getreu zu begrüßen. Wirklich absolut hinreißend. Der Abend war sehr gelungen.

vielen Dank an Claudia für das Foto