Im Februar geht es heiß her in der Porsche Arena in Stuttgart, denn am 08.02. kommen STEEL PANTHER und rocken die Halle! Haltet Eure Damen fest, die Jungs meinen es ernst.

Mit Songs wie „Bootang Boomerang“ oder „Community Property“ rocken die Jungs aus Los Angeles die Bühne und sehen absolut fantastisch dabei aus.

Als Special Guest haben sie FOZZY mit auf ihrer „Lower the Bar“-Tour, ihr könnt Euch vorstellen, dass der Boden beben wird.

In der Porsche Arena haben bis zu 7.500 Leute Platz, also überlegt nicht zu lange, rein in die Skinny Jeans, rückt den BH zurecht und VERPASST SIE NICHT!

Death to all but Metal!

Wann und wo?

30.01.2018 – Hamburg, Mehr! Theater

04.02.2018 – Oberhausen, Turbinenhalle

06.02.2018 – München, Zenith

08.02.2018 – Stuttgart, Porsche-Arena

06.08.2018 – Berlin, Zitadelle

Kosten: Tickets AB 47,70 Euro

Infos und Tickets: http://www.morecore.de/tickets/steel-panther/ oder https://www.facebook.com/events/2294576850868899/