Das absolut Beste an meinem Job? Die Musik. Ich würde überall hin fahren, um Bands spielen zu sehen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob sie berühmt sind oder schlichtweg Newcomer, Musik ist Musik. Hauptsache Metal.

Mit dieser Einstellung bin ich am 30.12. nach Aalen ins Rock It gefahren. Ich gebe zu, ich hatte gemischte Gefühle, da ich wirklich nicht wusste, was auf mich zukommen würde. Ich wusste lediglich, dass ich eingeladen war, am Jahresabschluss der Coverband INFERNO teilzunehmen.

Diese Band hat ein interessantes Motto, welches einen Metalfan hellhörig stimmen dürfte: „Wir können alles, außer leise“. Wenn man bedenkt, dass ich seit diesem Abend auf meinem rechten Ohr (fast) nichts mehr höre, sind sie ihrem Motto wirklich treu geblieben.

„Welcome to the Jungle“ eröffnete die Show, gefolgt von „Whole Lotta Rosie“ und dem Klassiker „Breaking the Law“. Bei dieser Band ist wirklich für jeden Geschmack das eine oder andere Lied dabei. Egal ob laut mit „The Number of the Beast“ oder – mein persönliches Highlight – ganz romantisch mit „Community Property“, die Jungs können wirklich alles.

Als dann auch noch ein Fan den Gitarristen Flo auf die Schulter nahm und mit ihm durch die Menge ging, während dieser ein Gitarrensolo hinlegte, war ich überzeugt: hier sind wahre Talente am Gange. Sowas hatte ich noch nie gesehen. Da war ich echt sprachlos.

Normalerweise ist hier auch eine Dame am Werk. Kathrin heißt sie, spielt Violine. Leider war sie an diesem Abend krank, weshalb sie leider nicht da war. Ich wünsche Dir an dieser Stelle gute Besserung Kathrin, werde schnell wieder fit!

Leute, es lohnt sich absolut, zu einem Auftritt von Inferno zu gehen. Es ist wirklich was geboten: gute Musik, super Atmosphäre und Männer, die wirklich alles geben (und dabei auch noch gut aussehen!).

Ich kann es kaum erwarten, die Jungs unter meine Fittiche zu nehmen, mit ihnen ein Interview zu machen und wieder ordentlich abzurocken! Mal sehen, hier sind die nächsten Termine der Jungs:

10.02.18 Nachtschwärmer, 86720 Nördlingen

24.02.18 Stern, 91572 Bechhofen/Königshofen

Verpasst es nicht! Inferno ist eine supergeile Band.

STAY METAL!

https://inferno-coverband.com