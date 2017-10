FLY WITH ME

Eine Prise Nickelback, etwas 3 Doors Down, zum abrunden etwas Foo Fighters und schon ist der Zaubertrank fertig. Hier werden eingängige Melodien geboten die Fans dieses Generes ebenso wie Rock und Metal-Fans überzeugen können.

Bool punkten auf ganzer Linie mit ihrem Album „Fly With Me“, hier wird Musik und Songwriting zelebriert und gelebt. Schaut man sich die Bandgeschichte und die in dieser Zeit bereits eingefahrenen Erfolge einmal an, scheint diese Tatsache kein Wunder zu sein. Von ausgiebigen Liveaktivitäten, prominenten Supportslots und internationalen Erfolgen ist die Rede, denen mit „Fly With Me“ nun ein weiterer Meilenstein im Longplayerformat folgt. Die Ziele sind hoch gesteckt, dafür schickt Bool nicht weniger als 13 Songs auf die Reise.

Mit dem Opener `Right Or Wrong` wird über Sieg oder Niederlage entschieden und der Song zündet sofort. Die leicht raue, kratzige Stimme gefällt auf Anhieb, sie untermalt die rockigen Aspekte der Songs und bringt eine Menge Wärme und Gefühl in den Gesamtsound von Bool. Stellenweise schaut man über den großen Teich und es überkommt ein das Gefühl als würde die CD einer Internationale Band im Player rotieren. Mit `Love Is The Answer` haben Bool eine Ballade am Start, die mit allen guten Zutaten gespickt ist.

Bool beweisen auf „Fly with me“ das sie ein gutes Händchen für Songstrukturen besitzen. Viele einzelne Akzente durch die Gitarrenarbeit und verschiedener Effekte, eine gute Dynamik und Rhythmus- bzw. Tempowechsel mit Intensität und guter Wirkung zeichnen dieses gelungene Album aus.

Alle Daumen zeigen nach oben, Bool sind auf dem richtigen Weg. Die Produktion könnte für meinen Geschmack etwas fetter daher kommen und teilweise gibt es Nuancen die sich zu wiederholen scheinen. Trotz allen ist „Fly with me“ ein gelungenes Album das zu gefallen weiß.

Stormrider

4,5 / 6